MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Hançer, geçtiğimiz salı günü (27 Eylül) Sancaktepe'de alışveriş yapmak amacıyla bir markete girdi. Erkan Hançer, market çıkışında, bir kişinin silahlı saldırısına uğrarken başından isabet aldı.

Durumu ağır olan ve o günden beri yoğun bakımda olan Erkan Hançer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkan Hançer'in saldırıya uğradığı video görüntüleri ortaya çıkarken "Erkan Hançer kimdir, kaç yaşında ve neden öldürüldü?" sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. İşte, son dakika haberinin detayları...