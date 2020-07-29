Beslenme sırasında sindirim ağızda başlamaktadır. Sindirim sistemini kontrol eden mekanizmamız sinir sistemimizdir. Yemek yemeye başlanılacağı düşüncesi, yemeğin görülmesi ve ağıza alınması anında sinir sistemi sinyal göndererek; asit, mukus ve pepsin maddeleri salgılamaya başlamaktadır. Ağız içimizin sürekli ıslak olmasından dolayı alınan besinlerdeki bakterilerin zararlı hale gelmesi etkisizleşmekte, dişlerimiz bu sayede korunmakta, çiğneme ve mide sindirimi kolaylaşmaktadır. Tükürük salgılanması ağızdaki besinleri dil yoluyla tutulabilmesine ve yemek borusundan kolayca iletilmesini sağlamaktadır.

Yenilen besinler yemek borusunda bulunan iki kasın uyumlu çalışması ile rahatlıkla mideye iletilmektedir. Yemek borusunun altında bulunan ösefagus adlı kas kendisini kasarak, kapakçık şeklinde olan kısmı kapalı tutar. Midede bulunan asidin yükselerek yemek borusuna geçişini engellemeyi bu kas yapmaktadır. Yanlışlık mide öz suyunun yemek borusuna kaçması sonucunda bu kapakçık tahriş olmaya başlamaktadır. Bu kasın uyarılmasını önlemek için; gevşek ve rahat olan elbiseler giymemiz kendimizi sıkmamamız gerekmektedir. Mide sıkıştığında mide asitleri yükselerek, yemek borusuna gidebilmektedir. Mideyi sıkıştıran fiziksel etkenler dışında yemek yerken; lokmaların büyük olmaması, iyice çiğnenmesi yararlı olacaktır. İyice öğütülmeyen yiyecekler mide asidinin yükselmesine neden olabilmektedir.

Yemeklerinizi hızlı bir şekilde değil, belirli bir zaman ayırarak rahat bir şekilde yemeniz mide asidinizin yükselmesini engelleyecektir. Kafein ve nikotin içeren ürünlerde mide asidi salgılanmasında artışa sebep olduğundan dolayı aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Stres her zaman her hastalıkta olduğu gibi tetikleyici etkiye sahip olduğundan dolayı stresten uzak durulması da midenin aniden harekete geçmesini engelleyecektir.

Bu tarz şikayetleri olan kişilerin muayene olarak doktorun önerdiği mide koruyucu ilaçlar ile mide asidinin yükselmesini düzene oturtabilmektedirler.