Mide ekşimesine dikkat! Yemek borusu kanserine neden olabilir

Çoğunlukla erkeklerde görülen yemek borusu (Özefagus) kanseri dünya çapında kanserle ilişkili ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri oluyor. Göğüs Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, yemek borusu kanseri hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Yemek borusu kanserinin boğazın mideyi bağladığı tüp olan yemek borusunda geliştiğini aktaran Erdoğan, “Tümörler, yemek borusunun iç astarı olan mukozada ortaya çıkar. Toplumun yemek borusu kanseri nedenleri ve belirtileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, hastalığın önlenmesi veya başarıyla tedavi edilmesinin önündeki en büyük engellerdir” dedi.

NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Tedavide erken teşhisin önemine dikkat çeken Erdoğan, “Tedaviden olumlu sonuç almak için erken teşhis büyük önem taşımaktadır. Belirtilerden biri veya birkaçı görüldüğünde doktora başvurmak ve gerekli tetkikleri yaptırmak kanserin hayati tehdidinden korumaya yardımcı olacaktır. Yüksek oranlarda yemek borusu kanseri görülen ülkelerin başında gelen doğu toplumlarında (Çin, Hindistan, Japonya gibi ülkelerde), yemek borusu kanserine yol açtığı kanıtlanan en önemli etkenlerin başında beslenme şekli ve besinlerin hazırlanmış biçimi gelmektedir. Örneğin tütsülenmiş balık yani tütsüleme tekniği önemli bir risk faktörüdür” diye konuştu.

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Erdoğan, alkol tüketiminin de yemek borusu kanseri için önemli rol oynadığına işaret ederek, şunları söyledi: “Genel olarak toplumlarda aşırı alkol tüketimi yemek borusu kanserinin diğer bir önemli risk faktörüdür. Özellikle batı toplumlarında aşırı alkol kullanımı beslenme şekline göre daha ön plana çıkmaktadır. Öte yandan ülkemize bakıldığında, özefagus kanseri Doğu Anadolu bölgesinde diğer bölgelere göre daha sık görülür. Bunun sebeplerinden bazıları aşırı sıcak çay vb tüketimi ile birlikte uygunsuz şekilde yapılmış mangal-et pişirme yöntemleridir. Mangal yapımında besinin aşırı sıcakta kömürleşecek kadar fazla pişirilmesi, besinin moleküler yapısını bozar ve kanserojen hale dönüşümüne yol açabilir. Özetle sebze ve meyveler de dahil olmak üzere tüm besinlerin doğal olarak hazırlanması ve tüketilmesi özefagus kanseri riskini azaltır.

Erdoğan, diğer risk faktörleri ise şu şekilde sıraladı: “Tütün ve tütün ürünleri kullanımı, kronik mide ekşimesi veya asit reflüsü, gastroözofageal reflü hastalığı (GERD), Barrett özofagusu, bazen GERD'li kişilerde gelişen bir durum, Akalazya, alt özofagustaki kasların nadir bir rahatsızlığı.”