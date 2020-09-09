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Mide krampı neden olur?

Kasların spazmı sonucu mide bölgesinde oluşan kramplar kronik, aniden, akut ve şiddetli olarak görülebilmektedir. Peki mide krampı nedir? Midem krampı nasıl oluşur? Mide krampının sebepleri nelerdir?

Mide krampı

Mide krampı, kasların spazmı sonucu karın bölgesinde kramplara denmektedir. Ağrılar kronik, aniden, akut ve şiddetli olarak görülebilmektedir. Midede oluşan kramplar kadınlarda regl belirtileri olabilmektedir. Bazen de şiddetli ve aralıksız devam eden ağrılar iltihaplı ve organlarda yaşanan bir sıkıntının habercisidir.

Krampların oluşmasının sebepleri;

  • Sindirim problemleri; yenilen besinin sindirilememesi sonucu gaz oluşması, ishal, gıda zehirlenmesi, laktoz toleransı, ülser, pankreasta meydana gelen iltihap, bağırsak iltihaplar kramplara neden olabilmektedir.
  • Kadınsal ağrılar; adet zamanı oluşan karın ve mide kramplarının habercisi olabilmektedir. Ayrıca yumurtalıklarda oluşan kist ve miyom oluşumu da krampları meydana getirebilmektedir. Hamilelik döneminde meydana gelen gazlarda kramplara yol açmaktadır.
  • Yansıma şeklinde görülen ağrılar; karın boşluğunda bulunan organlarda meydana gelen bir sorun nedeniyle kramplar oluşabilir. Böbreklerde oluşan taşlar, safra kesesinde oluşan iltihap ve idrar yolu enfeksiyonları yaratabilmektedir.

Tedavisi ise ağrının neden kaynaklandığı muayene ile belirlenmelidir. Sonrasında krampların derecesi yönelik ilaçlar verilebilmektedir. Krampların çekilmez hale geldiği zamanlarda sıcak su torbası koyarak hafiflemesini sağlayabilirsiniz.

Eğer oluşan kramplar uzun süredir devam ediyor ve kusma, kanlı akıntı, dışkıda kan ve kabızlık görülüyorsa mutlaka doktora görününüz.

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