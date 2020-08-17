Ülser mide ya da onikiparmak bağırsağının mide asidi ve sindirim sıvılarının salgılanması sonrasında ortaya çıkan; tahribat oluşturmasıyla meydana gelen bir doku kaybı olarak adlandırılır. Doku kaybı asit ve pepsinlerin etkisi ile daha da derinlere inerek enflamasyon adı verilen yaranın oluşmasına imkan tanır. Midenin iç kısmında mide asidinin parçalanması sonrasında hastalık mide ülseri olarak adlandırılmaktadır. Mide asidinin üretilmesi ve miktarındaki değişiklikler farklı bünyelerde farklı bir şekilde ortaya çıkabilmektedir; bazı insanlarda çok aşırı üretim gerçekleşmesi yer almaktadır.

Mide Ülseri Neden Olur?

Mide ülserine birçok etken neden yaratabilmektir. Midenin iç kısmında oluşmuş olan ve mideyi koruyan yapının bozulmasına engelleme sağlayan katı bir tabaka yer almaktadır. Mide ülserinin oluşmasındaki en büyük neden Helicobacter pylori adı verilmiş olan bakteri grubudur. Bu bakteriler mide tabakasının delinmesi ve buna bağlı olarak mide asidinin aşırı üretilmesi etken olur. Sonrasında mide korunmasız hale gelir. Böylece yaralanmalarının oluşmasında etken sağlar. Stres, sinir, mide asidinin yükselmesi ve aşırı bir şekilde asit salgılanmasına neden olur. Tedavi süresi doğru sonuçlanmamış olan karaciğer yetmezliği, kalp rahatsızlıkları, gastrit, sindirim sorunları ve besinlerin aşırı bir şekilde tüketilmesi, çay, sigara, alkol gibi zararlı maddelerin fazla alınması ve tüketilmesinde, kullanılan ilaçlar mide ülserinin olmasının en önemli nedenleri arasında yer almaktadır.

Mide Ülserinin Belirtileri Nelerdir?

En sık rastlanılan karnın üst bölgesinde yanma ya da kemirme şeklinde ağrı oluşmasıdır. Genelde öğün aralarında ortaya çıkan bu durum hastayı gece uykusundan uyandırır. Yemek yemek ve antiasit denilen mide asidini nötürlemeye yarayan çiğneme tabletleri ve pastillerle birkaç dakika ile birkaç saat arasında ağrının hafiflemesi sağlanır. İlkbahar

ve sonbahar aylarında ağrılar ve sızılar daha çok ortaya çıkar. Ülserli hastalar da genel olarak az şekilde bulantı, kusma, kilo kaybı ve iştahsızlık ortaya çıkabilmektedir. Aşırı terleme, baş dönmeleri ve ikinci aşaması oluşmasında ortaya çıkan kusmalar sonrasında kan gelme imkanı olabilmekte ve hastaların büyük abdestleri de kanlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalığın ilerlemiş evresinde görülen belirtilerdir.

Mide Ülseri Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Mide ülseri hastalığı teşhisi yapıldıktan sonra; tedavisi çok zorlayıcı bir aşama yaratmaz. Tedavinin erken başlanması hastalığın daha ilerlemesini engellemektedir. İlaç tedavisi uygulanan mide ülserinde ilaçlar hastalığa neden olmuş olan bakteriyi yok etmek ve mide asidinin düzene sokulmasını amaçlamak için yapılmaktadır. Hastalıkta ameliyat çok nadir olarak ortaya çıkar. Stres özellikle mide ülseri için oldukça tehlikeli bir durumdur. Tedavi aşamasında moral ve motivasyon yüksek olmalı ve ayrıca tedavi için düzenli bir şekilde istirahat edilmeli, yemek saatlerinin kaçırmayarak belli saatlerde düzenli olarak yemek tüketimi sağlanmalı, bağırsakların düzenli bir şekilde çalışması için Lifli gıdalar tüketilmeli, ve alkol sigara ve çay gibi maddelerden uzak durulması tedavi süresince önemlidir.