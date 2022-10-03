ÇOCUK DIŞKISINDAN YAPILAN ŞARAP (TTONGSUL), ESKİ GÜNEY KORE

Ttongsul , %9 alkol içeriğine sahip geleneksel bir Kore tıbbıdır. 4-7 yaş arası insan çocuğunun kakası 3-4 gün buzdolabında bekletilir, suyla karıştırılır, daha küçük parçalara bölünür ve gece boyunca fermente edilir. Kakalı fıçı, fermantasyonun ilk gününde bile inanılmaz derecede güçlü bir dışkı kokusu salar.

Kaka/su karışımı bir elekten geçirilir ve %70 kaynatılmış yapışkan olmayan pirinç, %30 yapışkan pirinç ve maya ile karıştırılır. Yapışkan olmayan pirinç, fermantasyon süreci için önemli olan çok miktarda protein içerir. Yapışkan pirinç, sözde anti-inflamatuar ve ağrı giderici özelliklerinin yanı sıra tadı iyileştirmek için oradadır. Fermantasyon süreci, iyi bakterileri aktive eder ve kötü bakterileri öldürür.

Elde edilen karışım, 30 ila 37 santigrat derecelik bir sıcaklığı korumak için bir battaniyeye sarılmış bir toprak kapta en az yedi gün mayalanmaya bırakılır. Yeterince fermente edilmezse, içmek tehlikelidir, ancak tamamen olgunlaştığında; bu alkollü içeceğin ağrıyı, kırık kemikleri, çürükleri, iltihabı ve hatta epilepsiyi iyileştirdiği iddia edilir. Sarı-kahverengi sıvı süzülür; potansiyel olarak hâlâ etrafta yüzen küçük kaka parçaları ile lağım sümüksü ve kusmuğunun bir kombinasyonuna benzer.

Tadı biraz ekşi ve pirinç şarabına benzer. Bu Kore şarabının hafif bir kaka kokusu vardır ve nefesinizde kaka kokusu bırakabilir. Yaklaşık %9 alkol içerir. Bu alkollü içeceğin kokusu ve görsel görünümü, gerçek tadından daha kötüdür. Ttongsul'un hiçbir şekilde günümüz Güney Kore'sinde kullanılan bir şey olmadığını vurgulamak önemlidir.