Ahmet San - Midwood projesi
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Midwood projesi iptal mi oldu?

Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi projesinin iptal olduğu, inşaatın durduğu yönündeki söylentilere Ahmet San cevap verdi: "Nazar değmesin maşallah. Midwood planladığım gibi ilerliyor."

01.08.2018 - 11:17 | Güncelleme:

Büyükçekmece'de 505 dönümlük arazide, 825 milyon TL'lik yatırımla kurulan, bittiğinde Avrupa'nın en büyük film platosu olma unvanını elde edecek Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi'nin temeli 2016'da atılmıştı.


ÖNCE HİNTLİLER GELDİ

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, geçen yıl önce yılda ortalama bin 500 filmin çekildiği, 4 milyar biletin kesildiği Bollywood'un önde gelen yapımcıları geldi.

SONRA DA ÇİNLİLER GELDİ

Ardından da 2017'de 970 filmin çekilip toplam hasılatın 4.25 Milyar Yuan'a ulaşan ve 2020'de Hollywood'u geçmesi ön görülen Çin sinemasının önde gelen yapımcıları geldi.

Dünyanın iki sinema devinin yapımcıları İstanbul'a gelerek Büyükçekmece'de kurulan Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi hakkında bilgi almıştı.

Hintli ve Çinli sinemacıların geldiği dönemde Midwood İstanbul Film Studio Complex Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San, film platosunun inşaat sahasına davet ettiği gazetecilere ne yaptıklarını, neyi amaçladıklarını uzun uzun anlatmıştı. San, amacının Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi'nin sadece Türk yapımlarına değil yabancı yapımlarına da açmak olduğunu belirterek hedeflerini tek kelimeyle özetlemişti. 'Burada Titanic gibi filmleri çekebileceğiz.' Sinema filmi, TV dizisi, klip, reklam gibi birçok yapımın çağın gerektirdiği her imkânla çekilebileceğini söyleyen Ahmet San, yapmak istediklerini anlatırken oldukça heyecanlıydı.

Sonra ses - seda kesildi.
Geçtiğimiz günlerde sinema sektöründen bir arkadaşım 'Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi projesi iptal oldu. İnşaat durdu' deyince Ahmet San ile konuştum.
'Proje iptal olmuş, doğru mu?' sorusuna San'ın cevabı "Kim ne dedi ve niye dedi bilmiyorum ama projenin iptal olduğu bilgisi doğru değil."

'KIŞA DOĞRU YENİ BİLGİLER VERECEĞİM'

Ahmet San, sonra şöyle devam etti: "Nazar değmesin maşallah. Midwood planladığım gibi ilerliyor. Ama arazi 505 dönüm. Alt yapı çalışmalarının biraz zorlaması dışında hiçbir derdim olmadı. Projeyle ilgili olarak kamuoyuna yeterli bilgiler verdik zaten. Bu nedenle biraz sessiz olmak faydalı. Kışa doğru yine bilgilendirme periyoduna geçeceğim. O dönem stratejim ise ABD kaynaklı haberlerin buraya yansıma şeklinde olacak."

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