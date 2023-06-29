Midyat'ta 3 farklı dine mensup vatandaşlarla bayramlaşma töreni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İnanç
ABONE OL

Midyat'ta 3 farklı dine mensup vatandaşlarla bayramlaşma töreni

Mardin'in Midyat ilçesinde Müslüman, Süryani ve Ezidi din adamları ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Midyat'ta 3 farklı dine mensup vatandaşlarla bayramlaşma töreni
DHA

Kurban Bayramı nedeniyle Midyat Kaymakamlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Törende protokol üyelerinin yanı sıra Süryani ve Yezidi cemaatleri ile Müslümanlar bir araya gelerek Kurban Bayramı´nı kutladı.

Midyat Belediyesi Sosyal Tesisi´nde yapılan törene Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Vekili Hasan Özmen, İlçe Müftü Vekili Nurullah Nur, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, Ak Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, HÜDA PAR İlçe Başkanı İsa Altunkaynak, kurum amirleri, iş adamları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"YILDA 6 BAYRAM KUTLUYORUZ"

Kaymakam Ahmet Solmaz, farklı dinlere mensup insanların yaşadığı ilçede yılda 6 bayramın kutlandığını ifade ederek, "Dinler ve diller şehri Midyat`ımızda bugün Müslümanların Kurban Bayramı´nı eda ediyoruz. İlçemizde yıl boyunca toplamda 6 bayram kutluyoruz. İki tanesi Süryani vatandaşlarımızın bayramı, iki tanesi Ezidi vatandaşlarımızın bayramı, iki tanesi de biz Müslümanların bayramı olarak, yıl boyunca 6 bayram kutluyoruz. Bugün de Müslüman alemi için önemli bir bayram olan Kurban Bayramı´nı yine hep birlikte coşkuyla ve mutlu bir şekilde bir arada kutlamış bulunduk" dedi.

"MİDYAT'IMIZIN BİR AYRICALIĞIDIR"

Farklı dinlerde insanların bir arada yaşamasının ilçenin ayrıcalığı olduğunu belirten Süryani Mor Gabriel Manastırı Vakıf Başkanı Kuryakus Ergün ise "Böyle bir sevinçli günde Müslüman kardeşlerimizle beraber bu mutlu günü paylaşmak için biz de şu anda protokolde hazır bulunuyoruz. Gerçekten de bu sevindirici günleri hep beraber geçirdiğimiz için mutluyuz. Midyat'ımıza böyle nasip oluyor bayramlar. Yılda 6 bayram kutluyoruz. Gerçekten de Midyat'ımızın bir ayrıcalığıdır bu. Bundan dolayı bu bayramlar bu şekilde devam etmesini istiyoruz, umuyoruz, temennimiz budur. Bu bayramlarda Midyat´ımıza, memleketimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

"MÜSLÜMANLARIN BAYRAMINI KUTLAMALARI ÇOK KIYMETLİ"

İlçe Müftü Vekili Nurullah Nur da farklı dine mensup insanların Müslümanların bayramını kutlamalarının kıymetli olduğunu ifade ederek, "Midyat'ta özellikle diğer din mensuplarının da Müslümanların bayramını kutlamaları kıymetli bir şeydir. Bütün izleyicilerimizin, bütün İslam âleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Tabii ki bu kıymetli bir şeydir. Onların bayramı olduğu zaman Müslümanların onların bayramını kutlaması ya da Müslümanların bayramı söz konusu olduğu zaman onların işte İslam aleminin bayramını kutlaması bu kıymetli bir şeydir. Biz bu şekilde düşünüyoruz. Yüce Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ DİN BİR ARADA, BİRLİKTE KUTLUYORUZ"

Bayramlaşma programına katılan Abdulvahap Arbağ, ilçede bayramların beraber kutlandığını ifade ederek, "İşte Midyat´ın böyle bir özelliği var. Kurban Bayramı ve bütün bayramlarda üç tane din olarak bir arada, birlikte beraberce barış içerisinde kutlamaktayız. Ve biraz önce Süryani vatandaşlarımız, Ezidi vatandaşlarımız ile birlikte Kurban Bayramı´nı kutladık. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum" dedi.

"ÜÇ DİN BİR ARADA, BİRLİKTE KUTLUYORUZ"

Abdurrahim Aktaş ise tüm dünyaya örnek olmasını dileyerek, "Kurban Bayramı bütün İslam alemine mübarek olsun, kutlu olsun, hayırlı olsun inşallah. Bugün Midyat`ta bayramlaşma programını Ezidiler, Süryaniler, Kürtler, Türkler, Araplar bir arada yaşıyor. Bütün kanaat önderlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz birlik beraberlik içinde. Tam da bayramlar bunu ifade ediyor. Yani diyorlar ya 'bayramlar dayanışmadır, kucaklaşmadır' ve bunun örneği şu an Midyat´ta gerçekleşiyor. Ve bütün dünyaya örnek olmasını diliyoruz" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İki çocuğunu dilendiren baba, polise bıçak çekti! - En son haberler
GÜNDEM Çocuklarını dilendirirken yakalanınca yapmadığı ...
Hatay'da deprem felaketini yaşayan Havvanur Koşar'ın enkazda geçen 72 saatinin hikayesi! - Son dakika haberler
GÜNDEM Enkazda geçen 72 saatin hikayesi!
2 yaşındaki Murat'ın ölümünde korkunç ayrıntı: Anne ve 2 kişi için ağırlaştırılmış müebbet - Son dakika haberler
GÜNDEM İşte 2 yaşındaki Murat'ın ölümünde istenen cezalar!
Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları: 2023 faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak?
GÜNDEM Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi!
Kandıra sahillerinde bugün denize girmek yasaklandı - Haberler
GÜNDEM Kandıra sahillerinde bugün denize girmek yasaklandı
Son dakika: Yolcu otobüsü karşı şeride geçti! Çok sayıda araca çarptı
GÜNDEM Yolcu otobüsü karşı şeride geçti!
Partiler arası bayramlaşmada İsveç'e tepki
GÜNDEM Partiler arası bayramlaşmada İsveç'e kınama
Son dakika haberi: Antalya'da otomobil 30 metreden yuvarlandı! Bir aile yok oldu, 2 yaralı var
GÜNDEM 30 metreden yuvarlandı! 3 ölü, 2 yaralı
Atatürk’ün tören arabası İzmitlilerle buluşturuldu
GÜNDEM Atatürk’ün tören arabası İzmitlilerle buluşturuldu
Son dakika haberler: Ev sahibi kapıyı kilitledi, 32 saat sonra kurtarıldılar
GÜNDEM Ev sahibi kapıyı kilitledi, 32 saat sonra ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.