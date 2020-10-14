Migros, Türkiye’nin ilk 7/24 self servis mağazasını devreye soktu

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Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, bir ilki daha gerçekleştirdi. Türkiye’nin ilk 7/24 self servis mağazası, onlarca farklı ürünle Ataşehir Migros mağazası önünde müşterilerin deneyimine açıldı.

Pilot çalışma olarak Ataşehir MMM Migros mağazası önüne kurulan Migros’un 7/24 self servis mağazası, şimdilik 88 farklı ürünle hizmet veriyor. Şarj kablosundan kolonyaya, kırmızı mercimekten cilt bakım kremine kadar birçok farklı marka ve kategoride ürüne sahip mağaza, zamansız alışveriş kolaylığı ile Migros müşterileri için deneyime açıldı. Ürün portföyü, teknik ve ödeme yöntemi alternatifleri Migros müşterilerinin deneyimi ile gelişirken, devreye alınan ilk mağaza bu geliştirmeler ile farklı lokasyonlarda yaygınlaşabilecek.