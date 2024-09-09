Türkiye 3-1 İzlanda maç sonucu! Milli ara bitti mi, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Süper Lig 5. hafta fikstürü
Süper Lig 4. hafta maçlarının sona ermesinin ardından UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle 1 Eylül itibarıyla milli araya girildi. A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Galler ve İzlanda ile karşı karşıya geldi. Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig heyecanı 5. hafta maçları devam edecek. Peki, Milli ara bitti mi? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 5. hafta maçları...
Uluslar B Ligi 4. Grup 2. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı İzlanda ile karşı karşıya geldi. İlk maçta Galler ile 0-0 berabere kalan ay yıldızlılar, İzlanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Son düdük sesinin gelmesiyle Süper Lig'in başlayacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig'in başlayacağı tarih...
TÜRKİYE 2-1 İZLANDA MAÇ SONUCU
A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı.
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?
A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi ikinci maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşı karşıya geldi. Milli ara bu maç ile sona erdi.
SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu, 5. hafta maç programını duyurdu. Süper Lig'de 5. hafta 14 Eylül cumartesi günü saat 17.00’de Sivasspor- Gaziantep FK mücadelesi ile başlayacak
SÜPER LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ
14 Eylül Cumartesi
17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)
17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)
20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
15 Eylül Pazar
17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
16 Eylül Pazartesi
20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)