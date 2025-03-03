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        Haberler Spor Diğer Milli atıcı İlayda Nur Çürük'ten altın madalya! - Diğer Haberleri

        Milli atıcı İlayda Nur Çürük'ten altın madalya!

        Milli atıcı İlayda Nur Çürük, Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tabancada altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 20:29 Güncelleme: 03.03.2025 - 20:29
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        İlayda Nur'dan altın madalya!
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        Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcılardan İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı.

        Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.

        Kadınlar 10 metre havalı tabanca finalinde yarışan İlayda Nur, 235 puanla Belaruslu Aliaksandra Piatrova'nın (233.2) önünde Avrupa gençler şampiyonu oldu.

        Erkekler 10 metre havalı tabancada final atışlarına kalan Adnan Efe Uçar ise 195.7 puanla 4. sırayı aldı.

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