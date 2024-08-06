Milli atlet Berke Akçam, 400 metre engellide yarı finale yükseldi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 400 metre engellide repesaj yarışına çıkan milli sporcumuz Berke Akçam, serisini lider bitirerek yarı finale yükseldi.
Giriş: 06.08.2024 - 14:03 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:03
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Berke Akçam, erkekler 400 metre engelli repesaj yarışında 48.72'lik derecesiyle serisini ilk sırada bitirerek yarı finale yükseldi.
Aynı kategoride bulunan bir diğer sporcumuz Yasmani Copello Escobar ise ısınma anında yaşadığı sakatlık sebebiyle yarışmaya katılamadı.
Yarı final karşılaşması yarın akşam 20.35'te koşulacak.
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