AA

Başkenti Priştine’deki Türkçe ve Arnavutça eğitim veren Elena Gjika İlkokulu ziyaretinde Özer’e Kosova Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Arberie Nagavci, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ile KDTP milletvekilleri eşlik etti.

Öğrencilere çanta hediye eden Özer, törendeki konuşmasında, iki günlük ziyarette heyetler arası görüşmelerde Kosova ile eğitim iş birliklerinin geliştirilmesi konusunun ele alındığını söyledi.

Özellikle öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimleri ve Kosova'da robotik kodlama dijital altyapının iyileştirmesi konularında iş birlikleri yapacaklarını belirten Özer, "Bu okulumuz Kosova'da kritik anlamları olan bir okul. Hem Arnavutça hem de Türkçe eğitim veriyor ve Priştine'nin en eski okullarından bir tanesi. Dolayısıyla karşılıklı iş birliğini geliştirmeyle ilgili iyi niyetimizin bir nişanesi olarak bu okulumuzun tüm dijital altyapısı, robotik kodlamadan animasyon ve dijital içerik geliştirmeye kadar, tüm laboratuvarların kurulmasını Milli Eğitim Bakanlığı olarak destek vermeye hazırız." dedi.

Eğitimde Kosova ile iş birliği yapmaktan ve yeni açılımlara yol almaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Özer, "Eğer uygun görürseniz 185 bilim ve sanat merkezimizdeki her bir güçlü alan ile ilgili laboratuvarları bu okulumuzda kurabiliriz. Kosova'daki farklı şehirlerdeki öğrencilere de buraya gelip bu eğitimleri almayla ilgili imkan sunulabilir." diye konuştu.

Kosova Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Nagavci de hangi dilde eğitim gördüklerini gözetmeksizin tüm topluluklara eşit hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Nagavci, "Kosova Cumhuriyeti Hükümeti olarak tüm vatandaşlara eşit fırsatlar sağlamakla ilgileniyoruz ve kararlıyız. Tüm toplulukların çocuklarına eşit fırsatlar sağlamak için bu yıl ilk kez tüm ders kitaplarını tüm toplulukların dillerine tercüme ettirdik ve her iki ülkeye de fayda sağlayacak öğretmenlerin teknoloji, yüksek öğrenim gibi alanlarda mesleki gelişimlerinde deneyim alışverişini sağlayan ortak bir anlaşmayı, imzalanmasıyla resmileştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tören kapsamında, Kosova Yapay Zeka ve STEAM Merkezi Projesi konulu bir sunum da gerçekleştirildi.

MAARİF OKULLARINA ZİYARET

Özer, Elena Gjika İlkokulunun ardından Kosova Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Özer’e, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka ve diğer yetkililer eşlik etti.

Yetkililerden okulun çalışmaları hakkında bilgi alan Özer, burada kimya, biyoloji, resim ve müzik sınıflarını gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

İki günlük Kosova ziyareti sırasında Özer, dün Prizren ile Mamuşa şehirlerini ziyaret etmiş, bugün de Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Arberie Nagavci ile bir araya gelmişti.