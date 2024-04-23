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        Haberler Gündem Milli Eğitim Bakanı Tekin'den kritik açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro, branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak?

        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den kritik açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin kritik bir açıklamalarda bulundu. Yapılan bu son dakika açıklaması, "Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, öğretmen ataması kadro, branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak?" sorularını gündeme getirdi. Hatırlanacağı gibi son olarak geçtiğimiz yıl mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. İşte öğretmen atamalarına ilişkin kadro, branş ve kontenjan dağılımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 20:26 Güncelleme: 23.04.2024 - 20:29
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        Öğretmen atamalarında bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak atama takvimi ile öğretmen atamalarında kadro, branş ve kontenjan dağılımı netlik kazanacak. Öğretmen atamalarına ilişkin en net açıklama, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.Peki, "Öğretmen ataması ne zaman, öğretmen atamasında kadro, branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak?" İşte MEB ile 2024 öğretmen atama takvimi...

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        MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN'DEN KRİTİK AÇIKLAMA!

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin, "Öğretmen atamalarında sayı ve branşlar önümüzdeki hafta netleşmiş olur." ifadelerini kullandı.

        3

        MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin gelecek günlerde belli olması bekleniyor.

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        Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖĞRETMEN ATAMALARI AÇIKLAMASI

        "Bir miktar öğretmen ataması yapılacak"

        "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin olarak da "Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi" diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası medya mensuplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

        Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

        "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor."

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        KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI

        2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

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