Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı, sıhhatli, başarılı bir yıl temennisi diliyorum. Anne babalardan özellikle istirham ediyorum; önemli olan çocuklarımızın güçlü bir şahsiyet geliştirmesi. Arkasından da eğitim ve öğretimle ilgili hedeflerimiz elbette. Ama bu hedefler muhakkak çocukların ilgi ve yetenekleriyle paralel olmalı. Bu düşünceler doğrultusunda yeni öğretim dönemimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sevgili çocuklarla, öğretmenlerimizle beraber biz dersimize başlıyoruz" açıklamasında bulundu.