Milli Eğitim Bakanlığı’ndan müzik okulu adımı! Türkiye'nin ilk müzik okulu açılacak Milli Eğitim Bakanlığı, Türk müziğinde nitelikli insan kaynağını artırmak için harekete geçti. 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde Türkiye'nin ilk müzik ilkokulu ve ortaokulu açılacak. Müzik yeteneği olan çocuklara eğitim verilecek. Türk müziğinde nitelikli insan kaynağı artırılacak. Eğitimde atılan bu adımı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci Habertürk'e değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetenekli çocuklar için sanat eğitiminde yeni bir adım atıldı.

Türkiye’nin ilk müzik ilkokulu ve ortaokulu Ankara’da açılacak. Müzik eğitimi küçük yaşlardan itibaren öğretilecek. Okul, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi yerleşkesinde açılacak. Yerleşkede, ayrıca bir de güzel sanatlar lisesi kurulacak. Eğitimde atılan bu adıma yönelik Habertürk’e konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci Habertürk'e verdiği demeçte müzik eğitimi alanında bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade etti.

FOTO: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci

“MÜZİK EĞİTİMİ ERKEN YAŞLARDA BAŞLAMALI”

Yelkenci, “İlkokul düzeyinde ilk kez bir müzik okulu açılmış oluyor. Okullarımız 2024-2025 eğitim öğretim yılında açılacak. Hem yetenek taramalarında ortaya çıkan yetenekleri hem de başvurularda yapacağımız yetenek sınavları ve mülakatlarıyla beraber belirleyeceğimiz çocukları okullarımıza alacağız. Müzik gibi eğitim gerektiren alanlarda eğitimin erken yaşlarda başlaması gerekiyor. Erken yaşlarda hem keşfedilmesi, yeteneklerinin olduğu alanlarda eğitim almaları çok önemli.” diye konuştu.

“UYGULAYARAK ÖĞRENECEKLER”

Uygulamalı öğrenmenin önemine de değinen Yelkenci, “Enstrümanları öğrenmek zorunda… Hangi malzemeden yapıldığını, nasıl bakımının yapılması gerektiğini orada o atölyelerde çocuklarımız yaparak uygulayarak öğrenecekler. Pansiyon imkanı sağlayarak sonrasında üniversiteye devam etmelerini sağlayacak bir zemin oluşturarak bir entegre yapıyı oluşturmuş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.