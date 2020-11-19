Milli eskrimci kızından etkilenen fizik öğretmeni anne aynı spora başladı

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AA

Fizik öğretmeni Birsel Şeker, milli eskrimci kızını antrenmanlara götürüp getirirken zamanla bu spora ilgi duymaya başladı.

Lise ve üniversitede öğrenim gördüğü okulların voleybol takımında oynayan Şeker'in spora olan ilgisi, eskrimle tekrar gün yüzüne çıktı.

Konya'da yaşayan 47 yaşındaki öğretmenin, 3 yıl önce veteran klasmanının açılmasıyla eskrim hikayesi başladı.

Şeker, AA muhabirine, eskrimin heyecan verici ve merak uyandıran bir spor olduğunu belirterek, iki kez Türkiye üçüncülüğü elde ettiğini söyledi.

Kızının antrenmanlarına eşlik ederken veteran klasmanının açıldığını öğrenince eskrimi deneyimlemek istediğini aktaran Şeker, "Kızım eskrimde milli sporcu. Ben de onun antrenmanlarına gelip giderken ve kulübünde veteran klasman açıldığını öğrenince eskrime başladım. Eskrimden çok keyif alıyorum. İki kez Türkiye üçüncüsü oldum." diye konuştu.

Eskrimde yeni başarılar elde etmeyi hedeflediğini vurgulayan Şeker, "İnşallah gelecekte daha güzel sonuçlar elde edeceğimi düşünüyorum. Eskrimi severek yapıyorum. Herkese de eskrimi tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Lise son sınıf öğrencisi milli sporcu Ilgın Betül Şeker ise cimnastik, basketbol ve voleybol gibi farklı spor branşlarını denedikten sonra eskrimi seçtiğini aktardı.

Ilgın Betül Şeker, 4 sene önce başladığı eskrimde 2 yıldır milli sporcu olarak mücadele ettiğini kaydetti.

Babasının yönlendirmesiyle eskrime başladığını dile getiren Şeker, "Zamanla antrenörlerim ve takım arkadaşlarımla çok iyi anlaşıp kısa bir sürede başarı elde etmeye başladım. Eskrim sporu, aynı zamanda bireysel olmasından dolayı beni kendisine daha çok bağladı. Herkesin bir kez de olsa deneyimlemesini istediğim bir spor branşı." ifadelerini kullandı.

Annesinin ve kardeşinin de kendisinden etkilenerek eskrime başladığını belirten llgın Betül Şeker, şunları kaydetti:

"Annem de epede Türkiye üçüncülüğü elde etti. Benim eskrimi tercih etme nedenim, hem bireysel bir spor olması hem de kendimi bulduğum, heyecan verici bir spor olması. Gelecek planlarım, tabii ki her sporcunun olduğu gibi Avrupa şampiyonu olmak ve olimpiyat yolunda devam edebilmek. Yurt dışında ülkemizi gerektiği gibi temsil etmeyi hedefliyorum."