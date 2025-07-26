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        Haberler Spor Diğer Milli kürekçiler Enes Biber ve Aytimur Selçuk U23'te dünya şampiyonu oldu! - Diğer Haberleri

        Milli kürekçiler Enes Biber ve Aytimur Selçuk U23'te dünya şampiyonu oldu!

        Milli kürekçiler Enes Biber ile Aytimur Selçuk, Polonya'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 21:16 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:16
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        Milli kürekçiler dünya şampiyonu!
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        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) açıklamasına göre, Poznan kentindeki Malta Gölü'nde düzenlenen organizasyonda erkekler iki tekte (BM2-) yarışan milli sporcular Enes Biber ile Aytimur Selçuk, 06:24.94'lük dereceleriyle altın madalya elde etti.

        4 kategoride yarışların yapıldığı organizasyon yarın sona erecek.

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