Milli kürekçiler Enes Biber ve Aytimur Selçuk U23'te dünya şampiyonu oldu!
Milli kürekçiler Enes Biber ile Aytimur Selçuk, Polonya'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Giriş: 26.07.2025 - 21:16 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:16
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) açıklamasına göre, Poznan kentindeki Malta Gölü'nde düzenlenen organizasyonda erkekler iki tekte (BM2-) yarışan milli sporcular Enes Biber ile Aytimur Selçuk, 06:24.94'lük dereceleriyle altın madalya elde etti.
4 kategoride yarışların yapıldığı organizasyon yarın sona erecek.
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