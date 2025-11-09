Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Milli maç ne zaman? Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik haftalara girilirken A Milli Futbol Takımı, sahasında Bulgaristan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Gürcistan deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetle moral depolayan milliler, bu kez taraftarının desteğiyle seriyi sürdürmek istiyor. Liderlik yarışının seyrini yakından etkileyecek mücadele öncesi futbolseverler, maçın tarih ve yayın programını merak ediyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar belli oldu. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 18:53 Güncelleme: 11.11.2025 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolculuğunda önemli bir eşikte. Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, Gürcistan karşısında elde ettiği farklı galibiyetin ardından sahasında Bulgaristan’ı ağırlayacak. Üç puanın hem moral hem de sıralama açısından yüksek önem taşıdığı müsabaka, tribünlerde coşkulu bir atmosfer beklenirken futbolseverlerin maçın günü ve yayın kanalıyla ilgili araştırmaları hız kazandı. İşte milli maç heyecanına dair tüm bilgiler…

        2

        TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 saat 20.00'de oynanacak.

        3

        TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

        15 KASIM

        20:00 Türkiye - Bulgaristan

        18 KASIM

        22:45 İspanya - Türkiye

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Sarkozy'e erken tahliye
        Sarkozy'e erken tahliye
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?