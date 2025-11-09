A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolculuğunda önemli bir eşikte. Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, Gürcistan karşısında elde ettiği farklı galibiyetin ardından sahasında Bulgaristan’ı ağırlayacak. Üç puanın hem moral hem de sıralama açısından yüksek önem taşıdığı müsabaka, tribünlerde coşkulu bir atmosfer beklenirken futbolseverlerin maçın günü ve yayın kanalıyla ilgili araştırmaları hız kazandı. İşte milli maç heyecanına dair tüm bilgiler…