Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik haftalara girilirken A Milli Futbol Takımı, sahasında Bulgaristan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Gürcistan deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetle moral depolayan milliler, bu kez taraftarının desteğiyle seriyi sürdürmek istiyor. Liderlik yarışının seyrini yakından etkileyecek mücadele öncesi futbolseverler, maçın tarih ve yayın programını merak ediyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar belli oldu. İşte ayrıntılar...
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolculuğunda önemli bir eşikte. Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, Gürcistan karşısında elde ettiği farklı galibiyetin ardından sahasında Bulgaristan’ı ağırlayacak. Üç puanın hem moral hem de sıralama açısından yüksek önem taşıdığı müsabaka, tribünlerde coşkulu bir atmosfer beklenirken futbolseverlerin maçın günü ve yayın kanalıyla ilgili araştırmaları hız kazandı. İşte milli maç heyecanına dair tüm bilgiler…
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 saat 20.00'de oynanacak.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.