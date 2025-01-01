Büyük yılbaşı çekilişinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de 2025 Milli Piyango 600 Bin TL teselli ikramiyesi son dakika sonuçları oldu. 600 milyon TL değerindeki büyük ikramiye için bilet alan ancak Milli Piyango büyük ikramiyesini kazanamayan kişiler biletlerine 600 Bin TL teselli ikramiyesi çıkıp çıkmadığını araştırıyor. İşte 2025 Milli Piyango çekilişi 600 Bin TL kazandıran rakamlar hakkında merak edilenler...