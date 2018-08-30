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Milli Piyango İdaresi çalışma saatleri 2018: MPİ saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Milli Piyango İdaresinin açılış/kapanış saatleri hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi 08:30–17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte tüm detaylar...

30.08.2018 - 01:35 | Güncelleme:

Osmanlı Devleti'nin son yıllarında resmi olmayan ilk piyango "Donanma Cemiyeti" tarafından düzenlenmiştir. Savaş gemisi tedarıki amacıyla düzenlenen bu piyangonun ikramiyelerini halkın verdiği hediyeler oluşturmuştur. Bu düzenlemenin ilgi görmesi üzerine, Şark Şimendiferleri ve Ergani Bakır İşletmeleri tahvillerinin satışını özendirmek amacıyla, Cumhuriyetten önce, kazananları kura ile belirlenen ilk resmi piyango uygulaması başlatılmıştır.

Cumhuriyet'in ilanından sonra, 710 sayılı Kanunla, 9.Ocak.1926 tarihinden itibaren karşılığı nakit olarak ödenmek üzere piyango tertip ve keşide etme hakkı "Türk Tayyare Cemiyeti"ne verilmiştir. 14 yıl süreyle "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, anılan cemiyet tarafından düzenlenen çekilişler 5.7.1939 tarih ve 3670 sayılı Kanunla Milli Piyango İdaresi kurulana kadar devam etmiştir.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Milli Piyango İdaresi, hafta içi hergün 08:30–17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Kurum 1 saatlik öğle molası vermektedir. Milli Piyango İdaresi hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Milli Piyango İdaresi ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramların süresi boyunca, Arefe gününde ve ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 1 Ocak ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ HAKKINDA

Milli Piyango İdaresi, kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, piyango, hemen-kazan, sayısal loto ve benzeri oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, talih oyunları ve işletmelerini denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere kurulmuştur.

İdarenin Merkez Teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim birimlerinden, Taşra Teşkilatı ise 18 ilde 22 şubeden oluşmaktadır..

MİLLİ PİYANGO İDARESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Ziyabey Caddesi 1400. Sokak No : 1 06520 Balgat / ANKARA adresinde bulunmaktadır.

Milli Piyango İdaresi Çağrı Merkezi telefon numarası: 0 312 286 93 06

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