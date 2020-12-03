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Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2021 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları

2021 yılına kısa bir zaman kala vatandaşlar Milli Piyango bileti fiyatlarını araştırıyor. 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için biletler satışa çıkarıldı. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2021 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları

Milli Piyango, 31 Aralık gecesi çekilişi yapılacak. Yeni yıla zengin olarak girmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango biletlerinin satıldığı bayilelikler önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? İşte, yeni yıl büyük ikrami tutarı...

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin lira olacak. Tam bilet 100, yarım bilet 50, çeyrek bilet 25 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri satışta yer alıyor.

2021 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira olarak belirlendi.

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