Milli Saraylar İdaresi personel alımı yapıyor! Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartı nedir?
Milli Saraylar İdaresi personel alımı yapacağını duyurdu. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın duyurduğu 163 sözleşmeli kamu personeli alımı için adayların taşıması gereken genel şartlar belli oldu. Toplamda 163 sözleşmeli, 67 sürekli işçi alımı olacak. Başvurular, Kariyer Kapısı internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Peki Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartı nedir?
Milli Saraylar İdaresi personel alımı yapacak. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre kuruma 163 sözleşmeli personel ve 67 sürekli işçi olmak üzere 230 yeni personel alınacak. İşte, Milli Saraylar İdaresi personel alımı detayları
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda başvuru özel şartları belirtilen Başkanlığımız merkez teşkilatında 163 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular, Kariyer Kapısı internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Saraylar Başkanlığı bünyesinde kamu personeli alımları ile kamu işçi alımlarında başvurular 10 Eylül 2025 tarihinde başlayıp, 21 Eylül 2025 tarihinde sona erecektir.
Milli Saraylar İdaresi personel alımı kadro dağılımı
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın duyurduğu kamu personeli alımı için pozisyon dağılımı netleşti. Kurum, hem sözleşmeli personel hem de sürekli işçi kadrolarında farklı meslek gruplarından personel alımı gerçekleştirecek
Sözleşmeli Personel Kadroları
Büro personeli
Müze görevlisi
Kazı görevlisi
Güvenlik görevlisi
Temizlik görevlisi
Şoför
Ziraat mühendisi
Makine mühendisi
Mimar
Restoratör
Elektrik teknikeri
İmam hatip
İtfaiyeci
Sağlık personeli
Sürekli İşçi Kadroları
Halı dokuma ustası
Porselen imal ustası
Porselen hammadde ustası
Bahçıvan
Saat tamir ustası
Sıhhi tesisat ustası
Motif taş ustası
Düz işçi
Sıvacı
Seramik karo kaplamacı
İnşaat işçisi
İskele kurulum elemanı
İnşaat boyacısı
Kurşun çatı kaplama ve uygulama işçisi