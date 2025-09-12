Habertürk
        Milli Saraylar İdaresi personel alımı yapıyor! Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartı nedir?

        Milli Saraylar İdaresi personel alımı yapacağını duyurdu. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın duyurduğu 163 sözleşmeli kamu personeli alımı için adayların taşıması gereken genel şartlar belli oldu. Toplamda 163 sözleşmeli, 67 sürekli işçi alımı olacak. Başvurular, Kariyer Kapısı internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Peki Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartı nedir?

        Giriş: 12.09.2025 - 13:34 Güncelleme: 12.09.2025 - 13:34
        Milli Saraylar İdaresi personel alımı yapacak. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre kuruma 163 sözleşmeli personel ve 67 sürekli işçi olmak üzere 230 yeni personel alınacak. İşte, Milli Saraylar İdaresi personel alımı detayları

        MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

        Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda başvuru özel şartları belirtilen Başkanlığımız merkez teşkilatında 163 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

        MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Başvurular, Kariyer Kapısı internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

        MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Milli Saraylar Başkanlığı bünyesinde kamu personeli alımları ile kamu işçi alımlarında başvurular 10 Eylül 2025 tarihinde başlayıp, 21 Eylül 2025 tarihinde sona erecektir.

        Milli Saraylar İdaresi personel alımı kadro dağılımı

        Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın duyurduğu kamu personeli alımı için pozisyon dağılımı netleşti. Kurum, hem sözleşmeli personel hem de sürekli işçi kadrolarında farklı meslek gruplarından personel alımı gerçekleştirecek

        Sözleşmeli Personel Kadroları

        Büro personeli

        Müze görevlisi

        Kazı görevlisi

        Güvenlik görevlisi

        Temizlik görevlisi

        Şoför

        Ziraat mühendisi

        Makine mühendisi

        Mimar

        Restoratör

        Elektrik teknikeri

        İmam hatip

        İtfaiyeci

        Sağlık personeli

        Sürekli İşçi Kadroları

        Halı dokuma ustası

        Porselen imal ustası

        Porselen hammadde ustası

        Bahçıvan

        Saat tamir ustası

        Sıhhi tesisat ustası

        Motif taş ustası

        Düz işçi

        Sıvacı

        Seramik karo kaplamacı

        İnşaat işçisi

        İskele kurulum elemanı

        İnşaat boyacısı

        Kurşun çatı kaplama ve uygulama işçisi

