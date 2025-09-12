Milli Saraylar İdaresi personel alımı yapıyor! Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartı nedir?

Milli Saraylar İdaresi personel alımı yapacak. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre kuruma 163 sözleşmeli personel ve 67 sürekli işçi olmak üzere 230 yeni personel alınacak. İşte, Milli Saraylar İdaresi personel alımı detayları