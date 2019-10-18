Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya Twitter'den Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığına dair asıl iddialara açıklama yaptı.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 18, 2019

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmış, sivil/masum kişilerle harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce özellikle dış basında gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır

MSB: HAYAT NORMALE DÖNMEYE BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı bir diğer paylaşımında ise Fırat'ın doğusunda hayatın normale dönmeye başladığını bildirdi.