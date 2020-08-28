Milli Savunma Bakanlığından

AA

Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

TSK'nin vatan ve millet için yapılması gereken görevleri en iyi şekilde yerine getirmek amacıyla milletin emrinde, görevinin başında olduğunu vurgulayan Akar, "Bunları yaparken asil milletimizin sevgisinden, duasından, bize olan güveninden aldığımız ilhamla, verilen bütün görevleri bugüne kadar eksiksiz yerine getirmeye çalıştık. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Şu anda yurt içinde, sınır ötesinde, Mavi Vatan'ımızda, semalarımızda, zorlu hava ve arazi koşullarında, kahramanlık ve fedakarlıkla 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde görevlerini yürütmeye çalışan değerli silah ve mesai arkadaşlarımı tek tek alınlarından öpüyorum, onlara kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Akar, Oruç Reis ve Fatih araştırma gemilerine refakat eden personele de başarı dileklerini iletti.

- "Zafer Bayramı'nda milletimize armağanımız olacak"

Hulusi Akar, kazanılan başarılarda en büyük payın şehitlere ait olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Canlarını dahi gözlerini kırpmadan bu vatan, bu millet için feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gazilerimize de saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Onların ailelerini hiçbir zaman bırakmadık, bırakmayacağız. Onlarla gece gündüz beraberiz. Onlara da sabırlar diliyorum. Onlar artık büyük Silahlı Kuvvetler ailesinin bir parçası, onlar bizimle beraber olacaklar.

Asil milletimizin, değerli mesai ve silah arkadaşlarımın Zafer Haftasını ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten, en samimi duygularla kutluyorum. Kendilerine daha nice başarılar, zaferler temenni ediyorum. Bu noktaya gelmemizde sevgisiyle, desteğiyle, güveniyle bize daima ilham kaynağı olan asil milletimize, mazlum milletimize, kahraman ve fedakar milletimize şahsım ve arkadaşlarım adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda internet sayfamızda asil milletimize bir armağanımız olacak."