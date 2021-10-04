Milli sporcu Fatma Uruk'tan olay yaratan iddia... Antalya'da Milli Takım kampında bulunan Fatma Uruk, federasyon tarafından psikolojik şiddet ve ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi.

Antalya'da yarın başlayacak olan Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası öncesi Milli Takım kampında kriz çıktı.

OLAY YARATAN İDDİALAR

Dünya rekortmenliği bulunan Fatma Uruk, Milli Takım kampında psikolojik şiddet ve ayrımcılığa maruz kaldığını öne sürdü.

Dün akşam saatlerinde Twitter hesabından paylaşımda bulunan 33 yaşındaki sporcu, "Milli takım kampımda, psikolojik şiddet ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kalmaktayım. Bu olayları daha önce yaşadığım için kampa gelmeme talebimi daha önce kendilerine iletmiştim fakat kabul edilmedi. Şimdi de buradan ayrılmama izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarına devam eden Uruk, "Yaşadığım cendere bu tweetle kayda geçsin. Üzüntüden ne yazacağımı bile bilmiyorum. Fiziken de psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Hakkımı kanıtlayabildiğim ölçüde arayacağım." dedi.

Fatma Uruk daha sonra yaptığı paylaşımda Türkiye Su Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen'in kendisi hakkında, "Önünde bira olan fotoğrafı kulübüne gönderin, sonra basına servis edin. Görelim bakalım ne olacak" şeklinde tehditte bulunduğunu iddia etti.

— Fatma Uruk (@fatma_uruk) October 3, 2021

"SUSMAYACAĞIM"

Tweetlerin ardından TSSF Başkanı Özen tarafından görüşmeye çağrıldığını anlatan Fatma Uruk paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Tweetimden sonra saat 22:21'de herhangi bir toplantı olmamasına rağmen odama otel görevlisi yollanıp TSSF Başkanı tarafından görüşülmek için çağrıldığım söylendi. Uyumak üzere olduğumu ilettim. Odamın üst katındaki balkonunda duyduğum görüşmeleri birebir aktarıyorum:

Başkan, diğer sporculardan bazıları ile birlikte hakkımda konuşuyor. Ellerinde olan aleyhimde kullanacakları materyaller toplanıyor. "Önünde bira olan bir fotoğrafı var basına ve kulübüne gönderin" deyip, federasyon başkanı sporcularla birlikte kahkaha attı. Kahretsin. Ben bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım ve artık susmayacağım."

— Fatma Uruk (@fatma_uruk) October 3, 2021

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA GELDİ: ASILSIZ VE ÇİRKİN

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldı. Fatma Uruk'un, idari tedbirli olarak disiplin kurulu sevk edildiği bildirildi. Yapılan açıklama şöyle:

"Serbest Dalış Milli Takım Sporcularımızdan Fatma Uruk, sosyal medya hesaplarından Serbest Dalış Milli Takımı’mıza ve TSSF yönetimine yönelik tamamen asılsız olan birtakım iddialar yöneltmiştir. Bu iddialar bazı medya organlarına, dolayısıyla da kamuoyuna yansımıştır. Kesinlikle temeli olmayan bu iddialar, federasyonumuz ve sualtı topluluğu üyelerimizde büyük bir üzüntü yarattı.

Performansı nedeniyle diğer 6 sporcumuz gibi Milli Takım’a seçilen ve kamp hazırlıklarını tamamlayan Milli Sporcumuz Fatma Uruk’un, 2’si altın olmak üzere 5 madalya kazandığımız Dünya Kupası’nın ardından Dünya Şampiyonası başlamadan hemen önce ortaya attığı suçlama mahiyetindeki asılsız ifadeleri şaşkınlıkla karşılıyoruz.

İddiaların, Türkiye’yi gururlandırmak için uzun ve yorucu bir kamp çalışmasının ardından bütün enerjisini uluslararası madalyalara veren Serbest Dalış Milli Sporcularımızın yakaladığı bu motivasyonu düşürmesinden son derece üzgün ve kaygılıyız. 30 Eylül-1 Ekim tarihlerindeki 4. “Kaş Başka” Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası’nda Milli ruhumuzu zedeleyen, anlam veremediğimiz bazı fevri ve olumsuz davranışlarda bulunan Milli Sporcumuz Fatma Uruk’un, iddialar sonrasında federasyonumuzun iletişim kurma taleplerini yanıtsız bıraktığını vurgulamak isteriz.

DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Türkiye’nin en büyük ve en başarılı spor federasyonlarından biri olarak serbest dalışta ev sahipliği yaptığımız Dünya Kupası ve Dünya Şampiyonası’nda aldığımız madalyalarla gündeme geldiğimiz bu günlerde, asılsız, çirkin iddiaların muhatabı olarak kamuoyuna yansıtılmanın ve üstelik bu iddiaların milli hedefler için yola çıktığımız milli bir sporcumuz tarafından ortaya atılmasının gerçekten üzüntüsünü yaşıyoruz. Milli Sporcumuz Fatma Uruk’un, asılsız iddialar ve uyumsuz davranışları nedeniyle idari tedbirli olarak disiplin kurulu sevk işlemleri başlatılmıştır. Takdiri, sualtı topluluğu üyelerimize, sporseverlere ve Türk halkına bırakıyoruz.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA REKORUNU KIRMIŞTI

Uruk en son geçen temmuz ayında, Meksika'da paletsiz değişken ağırlık dalışta 77 metreyle erkekler dünya rekorunu da geride bırakarak üçüncü dünya rekoruna imza atmıştı.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

Milli takım kadrosunda Şahika Ercümen, Yaren Türk, Fatma Uruk, Birgül Erken, Rüstem Derin, Görkem Gedik ve Serkan Toprak bulunuyor.