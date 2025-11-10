Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Milliler, İspanya ve Bulgaristan'a hazırlanıyor - Futbol Haberleri

        Milliler, İspanya ve Bulgaristan'a hazırlanıyor

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da kampa girdi ve ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 22:03 Güncelleme: 10.11.2025 - 22:03
        Milliler, İspanya ve Bulgaristan'a hazırlanıyor!
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bugün İstanbul'da kampa girdi ve ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, öncelikle fitness salonundaki antrenman hazırlığıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, ısınmanın ardından pas ve topma çalışmaları yaptı. Aerobik koşular ile antrenman son buldu. Dün kulüp takımlarıyla müsabaka oynayan futbolcuların çoğunlukta olduğu bir grup ise sahadaki idmana katılmayıp fitness salonunda yenileme çalışması yaptı.

        Eren Elmalı tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi, Arda Güler ve Salih Özcan seyahat programları, Oğuz Aydın ise izinli oluşu sebebiyle bugün yapılan antrenmana katılmadı. Ay-Yıldızlıların bugünkü çalışmasını TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

        Milliler, yarın saat 16.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve İspanya maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

