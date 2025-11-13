Habertürk
        Millilerimiz, Riyad'da günü 7 madalyayla tamamladı - Diğer Haberleri

        Millilerimiz, Riyad'da günü 7 madalyayla tamamladı

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, bugün yapılan müsabakalarda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 23:26 Güncelleme: 13.11.2025 - 23:26
        Türkiye, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda günü 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.

        Oyunların 10'uncu gününde milli sporcular voleybol, hentbol, masa tenisi ve muaythai branşlarında mücadele etti.

        Kadın Voleybol Milli Takımı, final maçında Azerbaycan'ı 3-0 yenerek İslami Dayanışma Oyunları'nda üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanırken, 2025 Riyad'da da altın madalyanın sahibi oldu. Erkek Voleybol Milli Takımı ise final karşılaşmasında İran'a 3-1 mağlup olarak oyunları gümüş madalya ile tamamladı.

        Gün sonunda Türkiye, masa tenisi branşında 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz, muaythi branşında da 1 bronz madalya kazandı.

        Grup maçlarına bugün başlayan A Milli Kadın Hentbol Takımı ise A Grubu'nda oynadığı ilk maçta İran'ı 36-28 mağlup etti.

        Türkiye, oyunlarda ülkeler bazında madalya sıralamasında birinciliğini sürdürüyor. Türkiye oyunlarda 54 altın, 26 gümüş, 18 bronz olmak üzere 98 madalya ile birinci sırada bulunuyor.

        Türkiye'yi 15 altın, 17 gümüş ve 14 bronz toplam 46 madalya ile Özbekistan takip ederken, 10 altın, 12 gümüş ve 13 bronz madalya olmak üzere toplam 35 madalya ile Özbekistan üçüncü sırada yer alıyor.

