Tek kalemde silindi 0:00 / 0:00

ABD tarihinin en medyatik ceza davası, 9 Kasım 1994'te başlayıp 3 Ekim 1995'te karara bağlanan O. J. Simpson cinayet davasıydı. Davada eski Amerikan futbolu yıldızı ve aktör O. J. Simpson, eski eşi Nicole Brown Simpson'ı ve garson Ronald Lyle Goldman'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılandı. Canlı olarak TV’de de yayınlanan davanın sonucunda Simpson beraat etti.



O. J. Simpson cinayet davasından 22 yıl sonra bir başka dava canlı olarak yayınlanıyor. Bu davanın nedeni ise Amber Heard’ün 2017’de boşandığı Johnny Depp hakkında bir yazı yayımlaması.

Amber Heard, Aralık 2018’de Washington Post’ta aile içinde fiziksel şiddet de dâhil olmak üzere kötü muameleye maruz kalan kadınlarla ilgili bir yazı kaleme aldı. Depp, yazıda adı geçmemiş olsa da Heard’ün kendisini "ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür" olarak tanımlaması üzerine okların üzerine çevrildiğini, bunun sonucunda da kariyer ve itibar zedelenmesine uğradığını söyledi.

Johnny Depp, söz konusu yazının kendisine ne ölçüde zarar verdiğini ‘Karayip Korsanları’ serisinin altıncı filmiyle örnekledi. Walt Disney Pictures, Amber Heard’ün yazısından sonra stüdyonun efsanelerinden Johnny Depp ile çalışmalarının şirketin itibarını zedeleyeceği gerekçesiyle filmi çekmekten vazgeçti. Bunun sonucunda da Depp, 22.5 milyon dolarlık maddi kayba uğradı. O hışımla da Amber Heard’e 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Heard de Depp’in bu hamlesine 100 milyon dolarlık davayla karşılık verdi.

Görülmeye devam eden davada Johnny Depp de Amber Heard de fiziksel şiddete uğradığını iddia ediyor. Heard, “bana dayak atıyordu” derken Depp, bu iddialara “hayır, asıl dayak yiyen benim” diyor. Johnny Depp, bu konuda şunları söyledi; "Babam da annemden dayak yiyordu. Ben de aynı duruma düşünce evliliğimi sonlandırdım."

Öykünesi yaşamlara sahip olduğunu bildiğimiz iki ünlünün dayak atması veya yemesi doğal olarak küresel ölçekte ilgi uyandırdı.

Mahkemenin vereceği karar doğrultusunda taraflardan biri haksız bulunacak, kamuoyunun nezdinde rezil olacak.

Yapılan kamuoyu araştırmalarında önceleri Amber Heard’ün haklı olduğuna yönelik düşünceler daha fazlaydı. Ne var ki haklılık ibresi son günlerde Johnny Depp’e doğru yöneldi. Ankete katılanların % 10’u Amber Heard’e, % 40’ı ise Johnny Depp’e inandığını belirtirken % 50’lik kısımda yer alan kişiler “Henüz kararsızım” dedi.

Johnny Depp taraftarları, “Ortaya atılan iddialardan dolayı film sözleşmesi feshedildi. Aynı iddialar Amber Heard için de geçerli. O zaman onu da 'Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın. Yoksa filmi izlemeyiz” diyerek bir imza kampanyası başlattı.

Oysa her şey güzel başlamıştı.

Dünyanın en karizmatik ve başarılı oyuncularından biri olarak kabul edilen, mesleğinin en çok kazananları arasında ilk sıralarda yer alan Johnny Depp ile uluslararası yayım kimliğine sahip bir dergi tarafından dünyanın en seksi 13’üncü kadını seçilen Amber Heard, 2009’da ‘Tutku Günlükleri’ adlı filmin çekimleri esnasında tanıştı.



O sıralarda Fransız oyuncu Vanessa Paradis ile birlikte olan Johnny Depp, ‘Tutku Günlükleri’nin öpüşme sahnesinde Amber Heard’den oldukça etkilendi. Depp, 14 yıllık sevgilisi Paradis’ten 2012’de ayrılarak Heard ile ilişki yaşamaya başladı. 2014’te nişanlanan Johnny Depp ile Amber Heard, 2015’te Los Angeles’ta evlendi.

Johnny Depp'in en büyük hayali, midesini birayla doldurup evinin kapısının önünde oturup bir gölü öylece seyreden bir adam olmaktı. Lori Anne Allison ile tanışmasaydı belki de o hayatı yaşayacak, gün gelip dünyanın en çok hayrana sahip olan oyuncusu olamayacaktı.

Annesi Betty Sue Palmer ile babası John Christopher Depp’in evliliklerinde yaşadığı sorunların gölgesinde büyüyen Johnny Depp, bu nedenle hayata isyan eden bir kişiliğe sahip oldu. Küçük yaşlarda edindiği kötü alışkanlıklarla hayattan intikam alma yoluna giren Depp, annesiyle babasının boşanmasının ardından da kendince özgürlüğüne kavuştu. 15 yaşındayken bir rock müzisyeni olmak umuduyla okulu bırakan Johnny Deep, hayalini gerçekleştiremeyince yarın yokmuş gibi yaşamaya başladı.

Ruhsal dağınıklıkla geçen 5 yıllık süreç, gitarist olarak The Kids adlı gruba katılmasıyla sona eren Johnny Deep, umduğundan geç olsa da hayallerini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu ve huzuru içinde yaşamaya başladı. Grubun basçısı ve vokalistinin kız kardeşi Lori Anne Allison ile 1983'te evlenerek hayatına iyiden iyiye çeki düzen verdi.

The Kids

Ne var ki müzik çalışmaları fazla uzun sürmedi. Albüm doldurmaya hazırlanıldığı günlerde grubun dağılmasından sonra belirsizlik içinde kıvranan Johnny Depp, hem mutsuz hem de parasızdı.

Sinema filmlerinde makyözlük yapan Lori Anne Allison, 'Ne iş olsa yaparım ağabey' ruh halindeki eşine iş bulmak için çevresini kolaçan etmeye başladı.

Lori Anne Allison, durumu az biraz muhabbeti olan Nicolas Cage'e anlattı. Gerçi, Cage de oyunculuğa yeni başlamıştı ama Francis Ford Coppola'nın yeğeni olması vesilesiyle çevresi bir hayli genişti.

Nicolas Cage, çevresini kullanarak Johnny Depp'e 1980'li yıllarda ABD'de de dünyada da fenomen olan 'Elm Sokağında Kabus' adlı sinema filminde oyunculuk ayarladı.

Johnny Deep, o ana kadar aklında hiç olmayan oyunculuk teklifini kabul ederek başrol olmasa da 'Glen Lantz' karakteri için kamera karşısına geçerek ileride seçkinlerinden biri olacağı kariyerine başladı. Johnny Depp, yeni kariyerinin başlamasına vesile olmasına rağmen Lori Anne Allison'dan 1985'te boşandı. Aralarında keskin bir geçimsizlik olmamasına rağmen eşinden boşanmasının nedeni anne ve babasının mutsuz evliliğinin etkisinden kurtulamamasıydı.

Johnny Depp, anne ve babasının evliliğinde yaşadıklarından dolayı kendini iki yıldan fazla süren evliliklerin eşleri bir kaosa sürüklediğine inandırmıştı.

Lori Anne Allison, Amber Heard’ün iddialarından sonra Johnny Depp’e sahip çıkarak “O bir kadına vurmaz, öyle yumuşak ruhlu bir adamdır. İddiaları inandırıcı bulmuyorum” dedi.

Johnny Depp, 1986’da Oliver Stone’un ‘Müfrezesi’nde ikinci rolde kamera karşısına geçse de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Büyük çıkışını ise 1990’da Tim Burton imzalı ‘Makas Eller’de ilk başrolünü oynayarak yapan Johnny Depp, 2000’li yıllarda kariyer patlaması yaşadı.

Makas Eller (1990)

Uluslararası yayımlanan dergiler tarafından birkaç kez dünyanın en seksi erkeği seçilen Johnny Depp, 2006’da 92 milyon dolar olan servetini 6 yıl içinde % 390 oranında artırarak 450 milyon dolara yükseltti. Bu kadar yüksek servete sahip olmasında büyük pay elbette ‘Karayip Korsanları’nındı.

Öyle ki serinin ilk filmi olan 2003 Walt Disney Pictures yapımı ‘Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti’nden 75 milyon dolar kazandı.

Bilinen son serveti ise 600 milyon dolardı. Depp, 2017'de servetini iyi yönetemedikleri gerekçesiyle büyük zarara uğradığını iddia ederek finans şirketine 25 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Johnny Depp’in 'Karayip Korsanları'nda canlandırdığı ‘Jack Sparrow’, aslında ‘Will Turner’a rehberlik eden bir düzenbaz olarak tasarlandı. Ne var ki Depp, karakteri tasarımın dışına çıkararak bir animasyon karakter olan kokarca Pepe Le Pew ve Rolling Stones'un gitaristi Keith Richards'tan esinlenerek canlandırdı. Johnny Depp’in ‘Jack Sparrow’ yorumu öylesine etkileyiciydi ki filmin baş karakteri ‘Will Turner’ ikinci planda kalsa da Walt Disney Pictures, ses çıkaramadı.

140 milyon dolar bütçesi olan ‘Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti’nin 654 milyon dolar hasılat elde etmesi ve ‘Jack Sparrow’un fenomen bir karaktere dönüşmesi filmi seri haline getirmek için Walt Disney Pictures’a cesaret verdi.

Johnny Depp’in ‘Jack Sparrow’ yorumu sadece filmin bir seri haline gelmesine katkıda bulunmadı. Çocukların da büyük ilgi gösterdiği karakter, Depp’in hayran kitlesini genişletirken Walt Disney Pictures, ‘Jack Sparrow’ oyuncaklarıyla da yüksek miktarda gelir elde etti.

Elbette o gelirden Johnny Depp de nasiplendi. Depp’in servetinin artmasında ‘Jack Sparrow’un hatırı sayılır etkisi oldu.

JOHNNY DEPP'İN WALT DISNEY PICTURES FİLMLERİ



Ed Wood (1994)

Bütçe… 18.000.000 dolar

Hasılat… 5.887.725 dolar

Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti (2003)

Bütçe… 140.000.000 dolar

Hasılat… 654.264.015 dolar

Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006)

Bütçe… 225.000.000 dolar

Hasılat… 1.066.179.725 dolar

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007)

Bütçe… 300.000.000 dolar

Hasılat… 960.996.492 dolar

Alis Harikalar Diyarı’nda (2010)

Bütçe… 200.000.000 dolar

Hasılat… 1.025.467.110 dolar

Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (2011)

Bütçe… 250.000.000 dolar

Hasılat… 1.045.713.802 dolar

Maskeli Süvari (2013)

Bütçe… 250.000.000 dolar

Hasılat… 260.502.115 dolar

Sihirli Orman (2014)

Bütçe… 50.000.000

Hasılat… 212.902.372 dolar

Alis Harikalar Diyarı’nda: Aynanın İçinden (2016)

Bütçe… 170.000.000 dolar

Hasılat… 299.457.024 dolar

Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017)

Bütçe… 320.000.000 dolar

Hasılat… 794.861.794 dolar

TOPLAM BÜTÇE… 1.923.000.000 dolar

TOPLAM HASILAT… 6.326.232.172 dolar



Hasılatın yarısının kaldığı Walt Disney Pictures’ın Johnny Depp filmlerinin sadece sinema gösteriminden kazandığı para yaklaşık 1 milyar 250 milyon dolar.

Walt Disney Pictures, Amber Heard’ün iddiaları sonucu Johnny Depp’i ‘Karayip Korsanları’ serisinin 6’ncı filminin kadrosundan çıkardı.

Peki Walt Disney Pictures Johnny Depp’i gerçekten Amber Heard’ün iddiaları sonucu mu tek kalemde sildi?

Johnny Depp, öyle olduğuna inandığını verdiği bir röportajda "Beni kadrodan çıkardıklarından haberim yoktu ancak şaşırtıcı değil. Amber Heard, iki yıl boyunca tüm dünyaya benim hakkımda 'karısını döven adam' olarak bahsetti. Eminim ki Disney kendini riske atmamak için benimle bağları kesmeye çalışmıştır” sözleriyle dile getirdi.

Belki öyledir belki de Amber Heard’ün açıklamaları Walt Disney Pictures için iyi bir bahane olmuştur.

Zira son yıllarda Walt Disney Pictures yapımı Johnny Depp filmlerinin gişelerinde düşüş görüldü. Öyle ki Depp, kaşesiyle stüdyodan daha fazla para kazanır hale geldi.

‘Karayip Korsanları’ için yeni bir yapılanmaya gidildiği, bu nedenle de Johnny Depp’in kadroda yer almayacağı yönünde haberler çıktı. Johnny Depp taraftarları, yeni yapılanmanın Walt Disney Pictures'ın bir bahanesi olduğu şeklinde yorumladı. Çünkü ünlü stüdyo, mahkeme sonuçlanmadan Johnny Depp’e yargısız infaz yaptığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Bahane veya gerçek... Nedeni ne olursa olsun görünen o ki Johnny Depp, Walt Disney Pictures için vazgeçilmez değilmiş.

Peki Johnny Depp için Walt Disney Pictures ne ifade ediyor?

“Ben, ‘Jack Sparrow’a aitim ve o da bana sadık” cümlesi Walt Disney Pictures’ın kendisi için ne ifade ettiğini gözler önüne seriyor.

Zira, Johnny Depp küresel şöhretinin büyük bir bölümünü ‘Karayip Korsanları’na borçlu.

Kariyerinde başrolde yer aldığı filmlerin hasılatına bakacak olursak Walt Disney’in Johnny Depp için ne ifade ettiği daha iyi anlaşılır.

Johnny Depp’in başrolünde yer aldığı 55 filmin toplam hasılatı 8.661.290.184 dolar. Bu hasılatın 6.326.232.172 dolarlık kısmı Walt Disney Pictures yapımlarına ait.

Bir başka ifadeyle Johnny Depp’in Walt Disney Pictures imzalı filmlerin ortalama hasılatı 632 milyon dolar.

Diğer filmlerin ortalama hasılatı ise 51 milyon dolar.