"SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYORDU"

Depp ile Amber Heard'ün duruşmasında defalarca ayrıntıları gündeme gelen ve çiftin ilişkisinin en kötü anları olduğu belirtilen Avustralya'daki kavga da bir kez daha masaya yatırıldı. Dr. Dawn Hughes, tanıklığı sırasında o olaya da değindi. Amber Heard'ün anlattıklarından yola çıkan Hughes şunları söyledi:

Depp, Heard'e şiddet uygulayıp boğazını sıkarken bir yandan da "Senden nefret ediyorum, seni öldüreceğim." diyordu. Bayan Heard de o dönemde sanki beden ve ruh birliğini yitirmiş gibiydi.