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Johnny Depp hakkında yeni iddia: Amber Heard'ü yatağa fırlatıp, giysilerini yırttı!

Dünyanın gündemine oturan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki 'iftira' davası sürüyor. ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davanın dünkü duruşmasında aile içi şiddet konusunda uzman olan klinik ve adli psikolog Dr. Dawn Hughes, Depp'in eski eşine uyguladığını ileri sürdüğü cinsel şiddet örneklerini sıraladı

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  • Johnny Depp hakkında yeni iddia: Amber Heard'ü yatağa fırlatıp...

    Johnny Depp'in (58) kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard'e (36) karşı açtığı 50 milyon dolarlık tazminat davasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Duruşmaların ilk haftasında Depp ve tanıkları dinlenmişti. Şimdi ise sıra Heard'e geldi. 
  • Johnny Depp hakkında yeni iddia: Amber Heard'ü yatağa fırlatıp...

    ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davanın dünkü duruşmasında, aile içi şiddet konusunda uzman olan klinik ve adli psikolog Dr. Dawn Hughes konuştu. Onun tanıklığı sırasında Amber Heard'ün zaman zaman gözlerini kapadığı ve gözyaşlarına boğulmanın eşiğine geldiği görüldü.
  • Johnny Depp hakkında yeni iddia: Amber Heard'ü yatağa fırlatıp...

    'CİNSEL ŞİDDET' İDDİASI

    Dr. Dawn Hughes, kadınların şiddet içeren bir ilişkiye aslında doğru nedenlerle başladığını ama zaman içinde partnerlerinin değişip dönüştüğünü savundu. New York'ta yaşayan ve çalışan Hughes, Amber Heard'ün, eski eşi Johnny Depp tarafından kendisine uygulandığını ileri sürdüğü cinsel şiddet örneklerini sıraladı. 
  • Johnny Depp hakkında yeni iddia: Amber Heard'ü yatağa fırlatıp...

    "YATAĞA FIRLATIP, GİYSİLERİNİ YIRTTI"

    Dr. Hughes, Amber Heard'ün kendisine anlattıklarından yola çıkarak ikili arasında yaşananları ifade etti. İleri sürdüğüne göre Johnny Depp, alkol ya da uyuşturucu etkisi altındayken Heard ile zorla birlikte olmak istiyordu. Buna göre bir keresinde aşırı alkollü olan Depp, Amber Heard'ü yatağa doğru itti ve üzerindeki gece elbisesini çıkarıp onu ilişkiye zorladı. Hughes'un iddiasına göre bu tür cinsel şiddet örnekleri birkaç kez yaşandı. Uzman doktor, bunların "sevgi dolu" değil, "Depp'in baskın olduğu anlar" olduğunu söyledi. 
  • Johnny Depp hakkında yeni iddia: Amber Heard'ü yatağa fırlatıp...

    Dr. Dawn Hughes, Amber Heard'ün kendisine anlattığı bir başka olayı da duruşmada dile getirdi. Buna göre Depp, yine sarhoş olduğu bir anda parmaklarını kullanarak eski eşinin bedeninde uyuşturucu aradı. Ve yine iddiaya göre Johnny Depp bunda bir sorun olmadığını düşünüyordu.
  • Johnny Depp hakkında yeni iddia: Amber Heard'ü yatağa fırlatıp...

    "SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYORDU"

    Depp ile Amber Heard'ün duruşmasında defalarca ayrıntıları gündeme gelen ve çiftin ilişkisinin en kötü anları olduğu belirtilen Avustralya'daki kavga da bir kez daha masaya yatırıldı. Dr. Dawn Hughes, tanıklığı sırasında o olaya da değindi. Amber Heard'ün anlattıklarından yola çıkan Hughes şunları söyledi:

    Depp, Heard'e şiddet uygulayıp boğazını sıkarken bir yandan da "Senden nefret ediyorum, seni öldüreceğim." diyordu. Bayan Heard de o dönemde sanki beden ve ruh birliğini yitirmiş gibiydi.
  • Johnny Depp hakkında yeni iddia: Amber Heard'ü yatağa fırlatıp...

    Hughes'un tanıklığına göre Depp, Amber Heard ile kendi rızası dışında birlikte olmak isteyip bundan başarılı olamayınca bu kez daha çok öfkelenip onu suçlamaya başlıyordu.

    Bu arada Dawn Hughes'un tanıklığı sırasında Depp ile ilgili olarak bir başka iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Johnny Depp takıntılı bir şekilde kıskançtı. İddialara göre Depp, Amber Heard'ün rol aldığı filmlerde çıplak olarak kamera karşısına geçmesini istemiyordu.  Amerikalı aktörün kıskançlığı bununla da sınırlı değildi. Heard'ün özellikle bazı oyuncularla rol arkadaşı olmasını da istemiyordu. Dr. Dawn Hughes bu konudaki iddiasını "Neredeyse bütün erkek oyuncular..." diyerek sürdürdü.
  • Johnny Depp hakkında yeni iddia: Amber Heard'ü yatağa fırlatıp...

    "GİYDİKLERİNE DE KARIŞIYORDU"

    Hughes'un iddiasına göre Johnny Depp, Amber Heard'ün giydiklerine de karışıyordu. Uzman psikolog ,bu konuda "Onun her giydiğini kontrol etmeye çalışıyordu. Ona sık sık kendi hayatındaki hiçbir kadının kendisini "Hayat kadını gibi" gösterecek şekilde giyinemeyeceğini söylüyordu." diye konuştu.
  • Johnny Depp hakkında yeni iddia: Amber Heard'ü yatağa fırlatıp...

    "UYGULADIĞI ŞİDDETİ MESAJ YAZIP ARKADAŞLARINA ANLATIYORDU"

    Hughes, Depp'in Amber Heard'e uyguladığı şiddetle ilgili olarak arkadaşlarına cep telefonu mesajları gönderdiğini de ileri sürdü. Bu şekilde de birçok istismar vakasının doğrulanmış olduğunu savundu. Johnny Depp ise eski eşi Amber Heard'e şiddet uygulamadığını, ilişkileri boyunca ona fiziksel şiddet uygulayan tarafın Heard olduğunu iddia etmişti.
  • Johnny Depp hakkında yeni iddia: Amber Heard'ü yatağa fırlatıp...

    "HEARD'ÜN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYORDU"

    Dawn Hughes, ifadesinde Heard'ın zaman zaman Depp'i ittiğini, ona isim taktığını ve ebeveynliğine yönelik hakaretlerde bulunduğunu kabul ettiğini söyledi. Fakat Hughes, başka bir ayrıntıya daha değindi. Dr. Dawn Hughes, Bedensel olarak daha güçlü olan tarafın uyguladığı şiddetle, bedensel olarak güçsüz olan kişi tarafından uygulanan şiddetin sonuçları arasında fark olduğunu da savundu. Hughes'un iddiasına göre Johnny Depp'in uyguladığı şiddet, Amber Heard'e yönelik göz korkutucu olma özelliği taşıyordu ve onun güvenliğini tehdit ediyordu. Fakat Heard'ün eski eşine uyguladığı şiddet Depp üzerinde aynı etkiyi yaratmıyordu.
  • Johnny Depp hakkında yeni iddia: Amber Heard'ü yatağa fırlatıp...

    ONUN İDDİALARI DAHA FARKLIYDI

    Öte yandan Uzman klinik psikolog Dawn Hughes'un anlattıkları Depp'in tanığı olarak dinlenen meslektaşı Dr. Shannon Curry'un anlattıklarıyla çelişkili. Curry, kendisine yöneltilen "Amber Heard, Johny Depp ile ilişkisi nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu yaşadı mı?" sorusuna "Hayır" diyerek yanıt vermişti. Fakat Heard'ün tanığı olarak dinlenen Hughes, Amber Heard'ün, Johnny Depp'ten gördüğü şiddet nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını ileri sürdü. Curry aynı zamanda Heard'ün borderline ve histrionik kişilik bozukluğu sergilediğini de iddia etmişti tanıklığı sırasında.
  • Johnny Depp hakkında yeni iddia: Amber Heard'ü yatağa fırlatıp...

    Geçen hafta da bir başka klinik ve adli psikolog Dr Shannon Curry, Johnny Depp'in tanığı olarak dinlenmişti. Curry, mahkeme heyetine, Heard'ün ruhsal durumunu değerlendirmiş ve yıldızın iki ayrı kişilik bozukluğu olduğunu söylemişti. Dr. Shannon Curry'nin ifadesine göre Amber Heard'de hem Borderline Kişilik Bozukluğu hem de Histriyonik Kişilik bozukluğu bulunuyor. Uzmanın anlattığına göre bu ikisine sahip kişiler sık sık duygusal dalgalanmalar yaşıyor ve dikkat çekmek için büyük çaba harcıyor.
  • Johnny Depp hakkında yeni iddia: Amber Heard'ü yatağa fırlatıp...

    "UMUTSUZ GİRİŞİMLERDE BULUNUYOR"

    Dr. Shannon Curry, geçen yılın başlarında Johnny Depp'in avukatları tarafından kendisine danışıldığını ve yasal süreçteki dosyaları incelemesinin istendiğini anlatmıştı. Curry, yaptığı değerlendirmeler sonucunda Heard'de iki tür kişilik bozukluğu bulunduğuna dair bir kanıya vardığını anlatmıştı. Dr. Shannon Curry'nin değerlendirmesine göre Amber Heard'ün, Borderline Kişilik Bozukluğu sorununun altında, terk edilme korkusu yatıyor. Bunu önlemek için de "umutsuz" girişimlerde bulunuyor. Uzmana göre, bunlar çok uç noktada davranışlar da olabiliyor. 
  • Johnny Depp hakkında yeni iddia: Amber Heard'ü yatağa fırlatıp...

    "KARANLIK YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR"

    Shannon Curry, Borderline Kişilik Bozukluğu bulunan kişilerin, ilişkinin başlangıcında son derece çekici görünebildiğini söylemişti. Curry, daha sonra da "İlişkinin çok yoğun bir şekilde başladığını ve hızla bir yakınlık oluştuğunu göreceksiniz." demişti. Bu şekilde başlayan bir ilişkinin ilk bakışta "Gerçek ruh eşini bulmak gibi" göründüğünü belirtmişti. Fakat Curry'nin anlattığına göre bu durum zaman içinde değişir ve kişinin "karanlık yüzü de" ortaya çıkar.
  • Johnny Depp hakkında yeni iddia: Amber Heard'ü yatağa fırlatıp...

    Depp'in hukuk ekibinin tanığı olarak dinlenen Dr. Shannon Curry, Borderline Kişilik Bozukluğu olan kişilerin dış görünüşleriyle çok ilgilendiklerini ve bu şekilde diğer insanların saygısını kazanmayı amaçladıklarını da sözlerine eklemişti. Curry'nin değerlendirmesine göre Amber Heard, zaman zaman "Karşısındakinin acı verdiği yerine bir daha vurma" ve "Çok yıkıcı olma" eğilimindeydi. Dr. Curry, bu tip kişilerin özellikle de partnerlerinden ayrılma durumunda aşırı suçlayıcı ve agresif olabileceklerini anlatmıştı. Hatta partnerlerinin kendilerinden ayrılmasını önlemeye çalıştıklarını da sözlerine eklemişti. Dr. Shannon Curry, "Bu tip kişilerin partnerlerine karşı tacizkar olabildiklerini ve onları kısıtladıklarını" belirtmişti. 

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