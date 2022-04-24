Ireland Baldwin'den Johnny Depp'e destek: O kadın, bir insanın mutlak felaketi 

AMBER HEARD GİZLİCE ÇEKMİŞ

Duruşmada, Amber Heard'ün avukatları, Depp ve Heard, yıllar önce bir tartışma sırasında gizlice çekilen bir videosunu da göstermişti. Videoda Johnny Depp, küfür ederek duvara ve mutfak dolaplarına hem yumruk hem tekme atarken görüldü. O sırada Amber Heard de "Ne oldu?" diye soruyor. Videoda ikilinin bulunduğu mutfaktaki eşyaların yere saçıldığı ve ortalığın da dağınık olması dikkat çekmişti. O sırada Amber Heard'ün "Yaptığım her şey için özür dilerim. Sana bir şey oldu mu?" dediği duyuldu. Depp de "Sanmıyorum." diye ekliyor. Videoda Johnny Depp, mutfak dolaplarını çarpıyor ve tekme atıyor. Duruşmada yayınlanan bu görüntüleri Amber Heard'ün gizlice çektiği ortaya çıkmıştı. Hatta Heard, kameranın görüş açısını kapattığı için bir kahve kupasını da eline alıyor.