Ireland Baldwin'den Johnny Depp'e destek: O kadın, bir insanın mutlak felaketi 

JÜRİYE SUNULAN FOTOĞRAF

Depp, duruşmada alkol düşkünlüğü hakkında da konuşmuştu. Ünlü aktör, özellikle de 'The Lone Ranger' adlı filmin çekimleri sırasında alkol konusunda "ipin ucunu iyice kaçırdığını" belirtmişti. Johnny Depp, o filmin çekimleri sırasında set bitip eve döndüğü her gün kendisini bekleyen bir bardak alkollü içki olduğunu da sözlerine eklemişti. Heard'ün avukatı Depp'e sabah saatlerinde de bir alkollü içkiyi tüketip tüketmediğini sormuştu. Depp de buna insanın her saatte kendisini mutlu edebileceği yanıtını vermişti. Bu yanıt salonda gülüşmelere neden olmuştu. Bu arada duruşmada Depp'in, alkol ve uyuşturucu nedeniyle kendinden geçtiği bir anda çekilen fotoğrafı da dikkate sunulmuştu.