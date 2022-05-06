Amber Heard: O fotoğrafları bana inansınlar diye çektim!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amber Heard: O fotoğrafları bana inansınlar diye çektim!

Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki dava süreci konuşulmaya devam ederken, bu kez ünlü aktrisin kanıt olarak mahkemeye sunduğu fotoğraflar gündeme geldi. Duruşmada Heard tarafından Depp'in alkol ya da uyuşturucu sebebiyle kendinden geçtiği anlarda çekilen o kareler değerlendirildi

HABERTURK.COM
  • Amber Heard: O fotoğrafları bana inansınlar diye çektim!

    Johnny Depp (58) ve Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. İkilinin mahkeme salonunda karşı karşıya gelip, birbirleri aleyhine bütün ayrıntıları gözler önüne serdikleri davaları sürüyor.

    Bu süreçte önce ünlü aktör, olayları kendi açısından anlattı. Ardından Depp'in tanıkları konuştu. Şimdi ise ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davanın tanık sandelyesine Heard oturdu.
  • Amber Heard: O fotoğrafları bana inansınlar diye çektim!

    ESKİ EŞİNİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞ

    Duruşma sırasında oyuncunun kanıt olarak mahkemeye sunduğu fotoğraflar da gündemde yerini aldı. Heard tarafından 58 yaşındaki Johnny Depp'in alkol ya da uyuşturucu sebebiyle kendinden geçtiği anlarda çekilen o fotoğraflar da değerlendirildi.

    "OLUP, BİTENLERİ ANLATMAK İSTEDİM"

    Depp'ten psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü ileri süren Amber Heard, bu fotoğrafları neden çektiğini de duruşmada anlattı.

    Oyuncu, kimsenin kendisinin söyleyeceği tek bir söze bile inanmayacağını düşünerek, Johnny Depp'in sarhoşken ya da uyuşturucu etkisi altındayken kendinden geçtiği o anları belgeleyen fotoğrafları çektiğini anlattı.

    Amber Heard, kareler aracılığıyla olup, bitenleri herkese anlatmak istediğini belirtti.
  • Amber Heard: O fotoğrafları bana inansınlar diye çektim!

    "KENDİNDEN GEÇİYORDU"

    Heard, "Kendinden geçiyordu, hastalanıyordu ve kontrolünü kaybediyordu. Ardından birileri gelip, onu alıp, temizleyip, düzeltiyordu." açıklamasını yaptı.

    Bu yüzden kimsenin kendisine inanmayacağını düşünen Amber Heard, sonunda çareyi o anları görüntülemekte bulduğunu dile getirdi.
  • Amber Heard: O fotoğrafları bana inansınlar diye çektim!

    "BENİ DESTEKLEYECEK KİMSE YOKTU"

    Heard, sözlerine, "O anları hatırlamayabilirdi, inkar edebilirdi ya da bunların olduğu konusunda yalan söylediğimi ileri sürebilirdi. Beni destekleyecek kimse yoktu." şeklinde devam etti.

    Amber Heard, ayrıca Depp'in kendisine yardımcı olan hatta gerektiği zaman bakımını yapan çalışanları olduğunu da vurguladı.
  • Amber Heard: O fotoğrafları bana inansınlar diye çektim!

    "İPUÇLARI TOPLAMAYA BAŞLADIM"

    Heard, duruşmada, bu düşünceden yola çıkarak, ilişkilerinin ikinci yılından itibaren bu fotoğrafları çektiğini söyledi.

    Oyuncu, "Neyle uğraştığımı anlatmak için ipuçları toplamaya başladım." dedi.

    Amber Heard, kötü alışkanlıkları nedeniyle kendinden geçtiği dönemlerin ardından Depp'in davranış değişiklikleri gösterdiğini de belirtti.

    Ayrıca Johnny Depp'in mahkemeye sunulan fotoğraflarından birinin kötü alışkanlıklarına veda edip, sonra tekrar başladığı dönemde çekildiği de belirtildi.
  • Amber Heard: O fotoğrafları bana inansınlar diye çektim!

    "BÜTÜN GÜN YEMEK BİLE YEMEDEN İÇTİ" 

    Depp'in bu fotoğrafı Amber Heard tarafından 2013 yılında çekilmiş. Amber Heard, eski eşinin bütün gün uyuşturucu madde kullanıp, içki içtiğini, yemek yemediğini ve çok az uyuduğunu açıkladı.
  • Amber Heard: O fotoğrafları bana inansınlar diye çektim!

    "TOKYO'DA BİR OTEL ODASINDA"

    Johnny Depp'in bu karesi Tokyo seyahati sırasında çekilmiş. Yatağın yanında yere yatan Depp, fotoğrafta başını etajerin alt rafındaki kitaplara dayamış ve kendinden geçmiş bir halde görülüyor.
  • Amber Heard: O fotoğrafları bana inansınlar diye çektim!

    Bu fotoğraf ise yine Depp'in kötü alışkanlıkları yüzünden kendini kaybettiği bir anda eski eşi Amber Heard tarafından çekilmiş.
  • Amber Heard: O fotoğrafları bana inansınlar diye çektim!

    "YENİ EVLİYKEN BENİ ALDATTI"

    Amber Heard, duruşmada bugüne kadar çok fazla gündeme gelmeyen bir iddiada daha bulundu. Heard'ün iddiasına göre; Depp, evlenmelerinden kısa bir süre sonra onu başka bir kadınla aldattı.

    Amber Heard, o sırada evli olduğu Johnny Depp'in bir kadınla bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğünü ve ikilinin sürekli mesajlaştığını anlattı.

    Ünlü aktris, bu konuda, "Tableti açıkken bu durumun farkına vardım. Johnny, o sırada kendinden geçmişti ve onun ilişkide olduğu o kadına yazdığı mesajı gördüm." dedi.
  • Amber Heard: O fotoğrafları bana inansınlar diye çektim!

    Heard, Depp'in daha önce de bu kadının ismini kendisine söylediğini ve mesajları görünce onu hatırladığını ifade etti. Ancak Amber Heard, gördüğü konuşmanın evlendikten hemen sonra gerçekleşmiş olduğunu fark ettiğini vurguladı.

    "O mesajlarda onun biz evlendikten hemen sonra o kadının evine gittiğini gördüm." diyen oyuncu, söz konusu kadınla Johnny Depp'in tensel ilişkisi olduğunu ileri sürdü.
  • Amber Heard: O fotoğrafları bana inansınlar diye çektim!

    "ÇILDIRDIM!"

    Hakimin bu mesajları gördükten sonra ne yaptığını sorması üzerine Heard, "Çıldırdım!" yanıtını verdi. Amber Heard, eşinin düğünlerinden hemen sonra kendisine bunu yaptığı için öfkeden deliye döndüğünü belirtti.
  • Amber Heard: O fotoğrafları bana inansınlar diye çektim!

    "LİKÖR ŞİŞESİYLE TECAVÜZ" İDDİASI

    Amber Heard, tanıklığı sırasında daha önce de gündeme gelen bir olayı ayrıntılarıyla anlattı. 2015 yılında Avustralya'da bulundukları sırada Depp'in kendisini üç gün rehin alıp, tecavüz ettiğini öne süren Heard, bir keresinde de aktörün bunu yaparken likör şişesi kullandığını dile getirdi.
  • Amber Heard: O fotoğrafları bana inansınlar diye çektim!

    "ŞİŞEYİ FIRLATTI VE PARMAĞIM KESİLDİ" DEMİŞTİ

    Heard'ün ileri sürdüğü o korkunç olay; 2015 yılının Mart ayında meydana gelmişti. O sırada Depp, "Karayip Korsanları 5" filminin çekimleri için kamera karşısına geçiyordu.

    Johnny Depp, Heard'ün o tartışma sırasında kendisine likör şişesi fırlattığını ve bu da parmağının kötü bir şekilde kesilmesine yol açtığını iddia etmişti.
  • Amber Heard: O fotoğrafları bana inansınlar diye çektim!

    "HAYATIMDA HİÇ BU KADAR KORKMAMIŞTIM"

    Amber Heard ise o olayda Depp'in parmağının kesildiğine tanıklık etmediğini söyledi.

    Heard, konuya ilişkin, "Bir noktada üzerimdeydi ve bana 'Senden nefret ediyorum, hayatımı yıktın!' diye bağırıyordu. Tezgahın üzerindeydim, boğazımı sıkıyordu ve bağırıyordu. Gözlerinin içine baktım ama onu artık göremiyordum. O değildi... Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım." ifadelerini kullandı.

    Yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Amber Heard, o sırada başını barın arkasına çarptığını ve nefes alamadığını sözlerine ekledi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.