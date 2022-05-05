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Amber Heard gözyaşlarını tutamadı: Johnny Depp'e aşıktım!

Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki dava süreci dünya gündemindeki yerini koruyor. ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davanın son duruşmasında Heard, suskunluğunu bozdu. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan aktris, "Ona sırılsıklam aşık olmuştum" dediği Depp ile birlikteliklerinin nasıl bu duruma geldiğini kendi açısından anlattı

HABERTURK.COM
  • Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

    'Karayip Korsanları'nın yıldızı Johnny Depp (58) ve aktris Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. Ayrılığının nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti. Ardından birbirlerine açtıkları 'iftira' davasıyla karşı karşıya gelen ikili, mahkeme salonunda kozlarını paylaşıyor.

    Duruşmaların ilk haftasında Depp ve tanıkları dinlenmişti. Şimdi ise sıra Heard'e geldi. ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davanın tanık sandelyesine bu kez Amber Heard oturdu. 
  • Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

    Heard, çoğu zaman sesi titreyerek hatta bazen de gözyaşlarını tutamayarak "Ona sırılsıklam aşık olmuştum!" dediği eski eşi ile ilişkilerinin nasıl bu duruma geldiğini anlattı.
  • Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

    "MÜKEMMEL PARTNER GİBİ GÖRÜNDÜ"

    Ünlü aktris, Johnny Depp ile 2011'de birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' adlı filmin setinde ve tanıtım turları sırasında yakınlaştıklarına değindi. Amber Heard, o ilk dönemde edebiyat ve şiirle dolu günler geçirdiklerini, eski eşinin kendisine "Mükemmel bir partner" gibi göründüğünü söyledi.
  • Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

    "BİRLİKTEYKEN O EVLİYDİ"

    Heard, filmin tanıtımları sırasında gittikleri yerlerde romantizm yaşadıklarını, aşık olduklarını ama bunu bütün dünyaya gösteremediklerini ifade etti. Amber Heard, buna neden olarak da o sırada hiç kimsenin Johnny Depp'in uzun süre birlikte olduğu oyuncu ve şarkıcı Vanessa Paradis'den ayrıldığını bilmemesini gösterdi. Bunun bir kadın olarak kendisi için bir sorun olduğunu gizlemeyen Heard, Depp'in o dönemde Paradis ile ilişkisinin bittiğine kendisini ikna etmek için uzun uzun konuştuğunu da söyledi. 
  • Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

    "AYNI YATAĞI PAYLAŞMADIKLARINA YEMİN ETTİ"

    Amber Heard, "Bana eski partneriyle bir yıldır aynı yatağı paylaşmadıkları konusunda yemin etti." diye konuştu. Heard, Depp'in çocuklarını korumak adına ilişkilerini dünyadan gizleme gereği duyduklarını da sözlerine ekledi. Ünlü yıldız, daha sonra da şunları söyledi:

    Gerçekten de gözlerden uzak olmamız gerekiyordu. Çünkü Johnny dünyanın beni suçlayacağını ve "Yuva yıkan kadın" olarak göreceğini söylüyordu.
  • Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

    "O SAHNEDE BENİ GERÇEKTEN ÖPTÜ"

    Amber Heard, 'The Rum Diary' filmindeki öpüşme sahnesine de değindi. Heard, o sahnede ikisinin de rol yapmanın ötesine geçtiğini belirtti. Hatta Johnny Depp'in kendisini gerçekten öptüğünü ifade etti. Heard, sonra da "Aramızdaki kimyayı hissettim." diye konuştu. Amber Heard, filmin çekimleri sırasında işinin ötesinde duygulara kapıldığını ve Depp'in de kendisi için aynı şeyleri hissettiğini sözlerine ekledi.
  • Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

    "BENİ TELEFONLA ARAYANA KADAR İLİŞKİMİZ YOKTU"

    Amber Heard, 'The Rum Diary'nin çekimleri bittikten sonra her ikisinin de kendi yollarına gittiğini ve aylarca görüşmediklerini söyledi. İkilinin, çekimlerde başlayan yakınlaşması birkaç ay sonra aşka dönüşmüştü. Depp ile Heard, 2011 yılının Ekim ayında ise flört etmeye başlamıştı. Amber Heard, Depp ile yeniden bir araya gelmelerini de şöyle anlattı:

    Johnny beni telefonla arayana kadar herhangi bir ilişkimiz yoktu. Fakat sonra beni arayıp Beverly Hills'deki evine davet etti.
  • Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

    Amber Heard, Johnny Depp'in kendisine güzel hediyeler gönderdiğini de anlattı. Heard, "Bana filmde giydiğim çok güzel bir elbiseyi, bir el yazısıyla yazılmış not eşliğinde gönderdi. Bana çok değerli ve pahalı koleksiyon kitapları da hediye olarak gönderdi." dedi.
  • Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

    "ARAMIZDAKİ KİMYAYI TANIMLAMAK ÇOK ZOR"
     
    Amber Heard, Johnny Depp ile aralarındaki kimyayı tanımlamanın çok zor olduğunu da vurguladı.
  • Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

    Amber Heard, Depp ile birlikte oynadıkları 'The Rum Diary' filminin basın turları sırasında ise ilişkilerinin giderek derinleştiğini anlattı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü:
     
    Derken birbirimize aşık olduk. Bunlar güzel ve tuhaf zamanlardı. Avrupa'da ve ABD'de uçakla bir şehirden diğerine gidiyorduk. Filmimiz hakkında konuşarak dünyayı dolaşıyorduk ve birbirimize aşık oluyorduk.
  • Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

    "O GECE BENİM ODAMDA BİTTİ"
     
    Ünlü oyuncu, eski eşiyle aralarındaki ilişkinin bir sonraki aşamaya nasıl geçtiğini de şöyle anlattı:
     
    Londra'dayken akşam yemeğinde yanıma oturdu. O geceyi benim oteldeki odamda geçirdik. Basın turunun geri kalanında da bu durum devam etti.
     
    Heard, Johnny Depp'in o dönemde kendisine "Hiç senin gibi bir kadınla karşılaşmadım." dediğini söyledi.
  • Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

    "SİHİR GİBİYDİ"
     
    Amber Heard, Depp'in kendisine yüzük hediye ettiği anlar hakkında da konuştu. Heard, "Bir şişenin içinden bir folyo çıkardı ve parmağıma taktı. Birkaç haftadır onunla birlikteydim. Çok yoğun bir andı. Biz normal insanlar gibi yaşamıyorduk. Dünyanın dört bir yanında, bazı yerlerde saklanıyorduk. Onun çok fazla evi vardı. O zamanlar oralar benim de evimdi. Bu bir gizlilik balonuydu. Sıcak bir parıltı, müzik, sevdiğimiz kitaplar ve ikimizin de kalpten sevdiği şiirler... Bir rüya gibiydi, mutlak bir sihir gibiydi." dedi.
  • Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

    "SONRA ORTADAN KAYBOLDU"
     
    Fakat Amber Heard'ün anlattığına göre o sihirli aşk çok da uzun sürmedi, bazı şeyler değişmeye başladı. Heard, "Sonra ortadan kayboldu. Onunla iletişim kurmanın hiçbir yolu yoktu. Bir noktada kayboldu ve sonra geri geldi. Bazı sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyledi." ifadelerini kullandı.
     
    Amber Heard, yeniden ortaya çıktıktan sonra Depp'in kendisini Bahamalar'a davet ettiğini de sözlerine ekledi. Ünlü yıldız, "Onun bir adası olduğunu işte o zaman öğrendim." diye konuştu.
  • Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

    Amber Heard, daha sonra sözlerini "O sırada İspanya'daydım. Seyahatimi yeniden planladım böylece Los Angeles yerine Miami'ye gidip sonra da onunla adada buluşabilirdim." diyerek sürdürdü. Amber Heard, o dönemde Johnny Depp'in çok fazla çay içtiğine tanık olduğunu da söyledi. Heard, bununla ilgili çok fazla düşünmediğini belirtip Depp'in sadece çay içmeyi çok seven bir adam olduğuna karar verdiğini söyledi. Ünlü yıldız, Depp ile Bahamalar'da geçirdikleri zamanın da çok güzel olduğunu belirtti.
  • Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

    "ONA SIRILSIKLAM AŞIKTIM" 
     
    Amber Heard, duruşmada verdiği yeminli ifadede Johnny Depp'e sırılsıklam aşık olduğunu söyledi. O bu sözleri sarf ederken Johnny Depp de tam karşısında avukatıyla birlikte oturup onu dinliyordu.
  • Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

    "BENİ BAŞKALARIYLA İLİŞKİ KURMAKLA SUÇLADI"
     
    Amber Heard, daha sonra Depp'in nasıl bir değişim geçirdiğini anlattı. Heard, veda ettiği uyuşturucu ve alkol alışkanlığına geri döndükten sonra Depp'in bambaşka biri olduğunu ifade etti. Amber Heard, aktörün giderek kıskanç bir hale geldiğini ve kendisini başkalarıyla ilişki kurmakla suçladığını sözlerine ekledi.
     
    Heard, Johnny Depp'in kendisine ilk kez ne zaman vurduğunu da duruşmada anlattı. Ünlü yıldızın söylediğine göre bunun nedeni ise Depp'in eski sevgilisi Winona Ryder ile birlikteyken yaptırdığı dövme olmuş. Amber Heard, dövmenin ne anlama geldiğini sordu ve Depp de ona "Wino" diye yanıt verdi. Heard buna gülünce de iddiasına göre Johnny Depp ona bir tokat attı. Heard, "Bunu asla unutmayacağım. Bu, benim hayatımı değiştirdi." dedi.
  • Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

    Heard o anları şöyle anlattı:

    Sadece güldüm çünkü onun şaka yaptığını düşünüyordum. Ve o benim yüzüme bir tokat attı. Güldüm, çünkü başka ne yapacağımı bilmiyordum. "Bu bir şaka olmalı!" diye düşündüm.

    Amber Heard, bir dönem Johnny Depp'ten ayrılmak istemediğini de söyledi.
  • Amber Hear'den Johnny Depp itirafı! - Magazin haberleri

    JOHNNY DEPP VURMADIĞINI İLERİ SÜRMÜŞTÜ

    Johnny Depp de daha önce duruşmada bu olayı anlatmış fakat Heard'e o sırada tokat attığı iddiasını reddetmişti. Depp bu konuda "Bu, birine vurmak için tuhaf bir neden." diye konuşmuştu.

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