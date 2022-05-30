Milyonlar karantinadaydı: Normalleşme tarihi verildi! 0:00 / 0:00

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Şanghay yetkilileri, 1 Haziran itibarıyla şehirde uygulanan karantina uygulamasının kaldırılacağını açıkladı.

Çin'in 26 milyon nüfusa sahip Şanghay kentinde artan koronavirüs vakaları sebebiyle 28 Mart'tan bu yana sıkı tedbirler uygulanıyordu.

Vakalar azalmadığı için belirsiz süreyle uzatılan kapanmanın 1 Haziran'da kaldırılacağı aktarıldı.

Açıklamada vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkmasına izin verileceği,

düşük riskli bölgelerdeki kişilerin özgürce gezebileceği ifade edildi.

Şehir yönetimi 17 Mayıs'ta şehirde karantinaya alınan ve kapalı devre salgın koruma tedbirlerinin uygulandığı bölgeler dışındaki topluluk içi yayılmanın kesildiği, "sosyal sıfır Kovid" hedefine ulaşıldığını bildirmişti.

SIFIR VAKA STRATEJİSİ

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açmıştı.