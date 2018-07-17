Tarım ve Orman Bakanlığı, diyet ürünlerle ilgili önemli değişikliğe hazırlanıyor. Bakanlık, Türk Gıda Kodeksi Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Tebliğ Taslağı hazırladı. Buna göre; diyet ürünlerde yalnızca vücut ağırlığını azaltmayı amaçlayan aşırı kilolu veya obez yetişkinler için olduğu belirtilecek.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; hamile veya emziren kadınlar, ergenler ile bir sağlık uzmanının tavsiyesi olmaksızın sağlık sorunu olan kişiler tarafından kullanılmaması gerektiği yazılacak. Taslakta dikkat çeken ayrıntılar şöyle:

HAZIRLAMA KURALLARI

* Günlük yeterli miktarda sıvı alımının önemi mutlaka ürün etiketine yazılacak. Bu ürünün yalnızca vücut ağırlığını azaltmayı amaçlayan sağlıklı aşırı kilolu veya obez yetişkinler için olduğuna dair bir ifade kullanılacak.

* Ürünün hamile veya emziren kadınlar, ergenler veya bir sağlık uzmanının tavsiyesi olmaksızın sağlık problemi olan kişiler tarafından kullanılmaması gerektiği belirtilecek.

* Ürünün, kullanma talimatına uygun olarak kullanıldığında, günlük temel besin ögelerini yeterli miktarlarda sağladığı bilinecek.

* Ürünün, sağlıklı, aşırı kilolu veya obez yetişkinler tarafından, bir sağlık uzmanının tavsiyesi olmaksızın 8 haftadan fazla veya daha kısa sürelerle tekrar tekrar kullanılmaması gerektiğine dair bir ifade konulacak.

* Gerektiğinde ambalajda, uygun hazırlama kuralları ve bu kuralların önemini belirten bir ifade yer alacak.

* Ürüne diyet lif ilave edilmediyse, ürün ile birlikte diyet lif alınmasının mümkün olup olmadığı konusunda bir sağlık çalışanının tavsiyesine başvurulması gerektiği mutlaka belirtilecek.

* Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların etiketleme, sunum ve reklamında, bunların kullanımı sonucunda ortaya çıkan kilo kaybı hızı veya miktarına dair herhangi bir ifade konulamayacak.