SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Minare tartışması böyle bitti
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Tam bir orta yol buldular! Köyü bölen minare için öyle bir karar çıktı ki...

Minarenin yapımı köylüyü ikiye böldü

Sinop'ta Eymir köyüne yapılmak isteyen cami minaresi köy halkını ikiye böldü. Bir kısım köylü caminin sağına, diğeri soluna yapılmasını istedi. Köylünün çağrısı üzerine duruma müdahale eden müftülük, ortayı bularak tartışmayı tatlıya bağladı. Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, "Ne sağa ne sola, sağdaki hutbenin altından başlanmak suretiyle hutbenin üstü delinerek minarenin oraya yapılması kararını verdik” dedi

25.09.2018 - 09:49 | Güncelleme: İHA

Sinop merkeze bağlı Eymir köyünde, Eymir Köyü Camii’ne yapılmak isteyen minare köy halkı arasında ikileme yol açtı. İHA'nın haberine göre, köy halkından bir grup minarenin caminin sol tarafına yapılmasını isterken, bir diğer grup ise sağ tarafına yapılmasını istedi. Minarenin sağdaki kubbe delinerek yapılmasına karar veren müftülük, tartışmaya son noktayı koydu.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan köy halkından Hasan Koç, "Burada toplantı yaptık. Bazı yardımsever arkadaşlarda destek olarak burada kendi aramızda bir görüş aldık. Toplantı yaptılar. Burada caminin minaresinin yapılacağına karar aldık. Karar dediğim yazı yok. Kendi aramızda konuşma yaptık. Bu yüzden ne tarafa yapılacağını tasarladık. Sağ tarafa dediler. Sonradan da bir karar daha alınmış, sol tarafa yapılsın diye" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ise, "Eymir köyü halkı daha önceden yaptırdıkları camiye bir minare yapmak isterler. Bu fikri önce İstanbul merkezli Eymir köyü derneğinin yetkileri bunu köylülere anlatırlar. Köylüler de bu konuda memnun olurlar. Sonra kendi aralarında bu minareyi caminin sağına mı yapalım, soluna mı yapalım diye aralarında bir tartışma olur. İlk önce ittifakla sağ tarafa yapılması kararı alınır. Daha sonra solda boş bir yer var, orayı değerlendirelim, sağdaki yerde Hıdırellez de kazanları kurduğumuz yer olur, orayı işgal etmeyelim diye kendi aralarında her iki grupta haklı gerekçelerle kendi istedikleri yere minarenin yapılmasını isterler. Ancak bu tartışmada ortak bir yere varamazlar. Neticede her iki grupta ayrı ayrı müftülüğümüzü ziyaret ettiler. Neden sağ ya da sola yapılması noktasında gerekçelerini söylediler. Bu işin kendi başlarına çözülemeyeceğini anlattıktan sonra ‘sizin köye gelmesi lazım hocam’ dediler. Biz de bir cuma namazı köyünüze varalım, camide cuma vaazını edelim, vaazdan sonra hutbeyi verelim ve namazı da kıldıralım ondan sonra bir karara varalım, bizim verdiğimiz karardan sonra da inşallah köyde artık bu sıkıntı bitsin dedik. Köye vardık, cuma günü vaazı ve hutbeyi verdik, namazı kıldık. Ama vaaz da ve hutbe de istişarenin, ortak fikir ve alışverişin İslam’da ne denli önemli olduğunu hatırlattık ve kalplerin kırılmaması gerektiğini, minare konusunda birbirimizi yaralayıcı, incitici davranışlardan uzak durmamız gerektiğini, caminin birleştirici bütünleştirici bir araya geliş özelliğinin kaybetmemesini istedik. Daha sonra ne sağa ne sola sağdaki hutbenin altından başlanmak suretiyle hutbenin üstü delinerek minarenin oraya yapılması kararını verdik” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • Misafir 36 dakika önce
    Arttırın maliyeti arttırın
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X