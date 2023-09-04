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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul Maltepe'de orman yangını!

        Son dakika haberi İstanbul Maltepe'de orman yangını!

        İstanbul Maltepe'de orman yangını çıktı. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı. Öte yandan alevlerin bazı evlere yaklaştığı da görüntülere yansıdı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.09.2023 - 14:47 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:36
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        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
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        Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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        İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "İstanbul İli Maltepe İlçesi Başıbüyük mevkiinde saat 14:32'de Orman Yangını çıkmıştır. Ekiplerimiz yangına saat 14:35'da havadan ve karadan müdahale etmiştir. Yangına, 11 Arazöz, 2 İlk İMA, 2 Dozer, 1 Helikopter ve 70 personel ve İtfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Yangın nedeni araştırılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

        İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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