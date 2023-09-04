Eric Bailly Beşiktaş'a doğru! Stoper transferi için bir süredir yoğun mesai harcayan Beşiktaş, Manchester United'dan Eric Bailly ile 1 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş'ta UEFA listelerinin bildirilmesine kısa bir süre kala stoper transfer netleşiyor

Savunmanın göbeğine takviye için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Manchester United'dan Eric Bailly ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Fildişili stoper, İngiliz ekibi ile sözleşme fesih görüşmelerinde son aşamaya geldi. Bailly'nin United'dan ayrılmasının ardından siyah-beyazlılara imzayı atması bekleniyor.

2016'da Manchester United'a 38 milyon Euro karşılığında transfer olan Bailly, geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.