Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız" açıklamasında bulundu

Habertürk Giriş: 04.09.2023 - 10:42 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:50 facebook

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