Filenin Sultanları'nın zaferi dünya basınında geniş yankı buldu!

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VOLLEYNEWS (İTALYA): TÜRKİYE AVRUPA ŞAMPİYONU! SIRBİSTAN TIE BREAK'TE KAYBETTİ

"Brüksel'de voleybol tarihinde bir sayfa daha yazılıyor : Türkiye, tarihinde ilk kez kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı olağanüstü çekişmeli finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek kazandı . İstanbul'un bir şubesi gibi görünen Palais 12'de iki buçuk saatten fazla süren yorucu mücadelenin ardından Türkiye, beşinci sette skoru 10-12'ye getirdi ve liderliğini korudu. Bu da Daniele Santarelli'nin VNL'deki başarısından sadece birkaç hafta sonra ortaya çıkan başka bir mucize. Takımını Avrupa'daki ilk altın madalyaya taşıdı ve bunu geçen yıl birlikte dünya şampiyonu olduğu Giovanni Guidetti'nin Sırbistan'ını yenerek başardı."