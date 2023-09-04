Gözler Soçi'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi tahıl koridoru olacak, bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor

Anadolu Ajansı Giriş: 04.09.2023 - 07:40 Güncelleme: 04.09.2023 - 07:48 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL