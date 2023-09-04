Gözler Soçi'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi tahıl koridoru olacak, bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Soçi'de görüşecek. İki liderin görüşmesinin ana gündem maddesi Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in davetine icabetle, bugün Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Erdoğan'ın, Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
FİDAN-LAVROV GÖRÜŞMESİ
Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Rusya'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. İki bakanın görüşmesinde ana gündem maddesi tahıl koridoru oldu.
Fidan, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın görüşmenin gündeminde önemli yer tuttuğunu belirterek, "Türkiye, Tahıl Anlaşması'nı yeniden hayata geçirmek için yoğun çaba harcıyor." ifadelerin kullandı.
TAHIL KORİDORU
Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.
17 Temmuz 2023'e gelindiğinde ise, Rusya talepleri karşılanmadığı gerekçesiyle anlaşmayı yeniden yürürlüğe koymadı. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.