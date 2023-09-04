Tarih yazan Filenin Sultanları'nın hikayesi: Melissa Vargas

2023 CEV Avrupa Şampiyonasının finalinde Sırbistanı 3-2 yenen Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Yapılan oylamayla Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu (MVP), final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi. Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilmiş oldu.

Maçın başından sonuna kadar hücumda yüksek yüzdeyle etkili bir oyun sergileyen Vargas, mücadelede 41 sayı üreterek maçın en skoreri oldu.

1999 yılında Küba'da dünyaya gelen Vargas, 2015 yılına kadar Cienfuegos takımında forma giydi. Küba'daki katı kurallar gereği o dönem sadece Çekya, Rusya ve Polonya gibi 'eski doğu bloku' ülkeleriyle transfer görüşmesi yapmasına izin verilen Vargas, 2015 yılında Polonya'nın Agel Prostejov takımına transfer oldu.

Sergilediği performansla adından söz ettiren Vargas'ın Çekya'da sakatlanması ise kendisine Türkiye kapılarının açılmasına vesile oldu. O dönem tedavi olmak için Küba'ya dönen isim, devletin ona sunduğu koşullardan memnun olmadığı için özel bir klinikte tedavi görmeye başladı.

KÜBA'DAN FENERBAHÇE'YE UZANAN HİKAYE...

Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu Melissa Vargas'ı "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebi ya da suçuyla 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti. Ülkesinin tutumu Melissa Vargas'ı voleyboldan uzaklaştırmadı. Başarılı isim İsviçre kulüplerinden biri olan Volero Zürih'e transfer oldu. İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle giden Vargas, Zürih'te 1 sezon oynadıktan sonra 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.