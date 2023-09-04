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        Haberler Spor Voleybol Tarih yazan Filenin Sultanları'nın hikayesi: Melissa Vargas - Voleybol Haberleri

        Tarih yazan Filenin Sultanları'nın hikayesi: Melissa Vargas

        Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. FIVB sıralamasında "1" numara olarak katıldığımız Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran Milliler, adlarını tarihe altın harflerle yazdırdı. İşte büyük zaferin mimarları; Filenin Sultanları'nın hikayesi... Melissa Vargas: MVP!

        Uğur Sarıkaya
        usarikaya@haberturk.com
        Giriş: 04.09.2023 - 11:15 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:21
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        MVP: Melissa Vargas!
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        2023 CEV Avrupa Şampiyonasının finalinde Sırbistanı 3-2 yenen Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederken iki kez geriye düşülen maçta Sultanları hücumda Melissa Vargas sırtladı!

        Maçın başından sonuna kadar hücumda yüksek yüzdeyle etkili bir oyun sergileyen Vargas, mücadelede 41 sayı üreterek maçın en skoreri oldu.

        Yapılan oylamayla Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu (MVP), final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi. Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilmiş oldu.

        Fenerbahçe'de forma giyen 24 yaşındaki pasör çaprazının, Küba'dan Türkiye'ye uzanan hayat hikayesi ise filmlere konu olacak türden...

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        1999 yılında Küba'da dünyaya gelen Vargas, 2015 yılına kadar Cienfuegos takımında forma giydi. Küba'daki katı kurallar gereği o dönem sadece Çekya, Rusya ve Polonya gibi 'eski doğu bloku' ülkeleriyle transfer görüşmesi yapmasına izin verilen Vargas, 2015 yılında Polonya'nın Agel Prostejov takımına transfer oldu.

        Sergilediği performansla adından söz ettiren Vargas'ın Çekya'da sakatlanması ise kendisine Türkiye kapılarının açılmasına vesile oldu. O dönem tedavi olmak için Küba'ya dönen isim, devletin ona sunduğu koşullardan memnun olmadığı için özel bir klinikte tedavi görmeye başladı.

        KÜBA'DAN FENERBAHÇE'YE UZANAN HİKAYE...

        Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu Melissa Vargas'ı "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebi ya da suçuyla 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti. Ülkesinin tutumu Melissa Vargas'ı voleyboldan uzaklaştırmadı. Başarılı isim İsviçre kulüplerinden biri olan Volero Zürih'e transfer oldu. İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle giden Vargas, Zürih'te 1 sezon oynadıktan sonra 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

        Sarı-lacivertlilerde performansını daha da yukarı çıkaran Vargas, yoğun bir çaba sonucu ve Fenerbahçe'nin o dönemki başantrenörü Zoran Terzic'in de etkisiyle Sırbistan vatandaşı oldu. Fakat FIVB, Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi. 2020 yılında Türkiye, başarılı sporcuyu elinden kaçırmak istemedi. Çok uzun süren uğraşlardan sonra bu kez Türk vatandaşı oldu. Türk vatandaşlığına geçtiğinde nüfus cüzdanı bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen Vargas, Türkiye'yi adeta vatanı gibi benimsedi.

        2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa, ardından Tianjin Bohai Bank'ta oynayarak kendini geliştirdi. Çin'den Fenerbahçe'ye geri dönen başarılı sporcu, milli takımda oynama prosedürlerini tamamladı ve Türkiye Milli Takımı'nın formasını ilk kez Milletler Ligi'nde giydi. Milli Takım'ın aradığı isim olan Melissa Vargas, tarihe geçen bir performansla şampiyonluğun mimarı oldu.

        Vargas, 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduktan sonra milli takıma katılabilmek için FIVB kuralları gereği iki yıl beklemek zorunda kaldı. 2023 yılında Filenin Sultanları'nın üyesi olarak çıktığı ilk turnuva olan 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Liginde Türkiye ile şampiyonluğa ulaşıp büyük başarı gösterdi. 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 112 km/h servis hızı ile Avrupa'ya adını ezberletti. Dün gece oynanan finalde 41 sayılık skoru ile tarihi zaferin mimarı oldu.

        1.94 boyundaki pasör çaprazı, Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek başarısını taçlandırdı.

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