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        Haberler Dünya Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz kaza geçirdi

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un koşu yaparken düşerek yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:54 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:54
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        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
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        Alman Haber Ajansı DPA’nın hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Scholz koşu yaparken düştü ve yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana geldi.

        Scholz, koşu yaparken düşmesinin ardından yüzünün yaralı olduğu fotoğrafı paylaştı.

        Scholz'un X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sağ gözünün üzerinde göz kapama bandının ve yüzünde yara izlerinin olduğu görülüyor.

        Başbakan Scholz, "Yorumları görmek için sabırsızlanıyorum. İyi dilekleriniz için teşekkürler ancak olduğundan daha kötü görünüyor." ifadelerini kullandı.

        Scholz’un Hessen eyaletinde yarın katılmayı planladığı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet meclisi seçim kampanyası için düzenlenecek etkinliklere gitmeyeceği, hafta içinde katılacağı etkinliklerin bundan etkilenmeyeceği aktarıldı.

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        4 Eylül'de başbakanlık ofisinde çalışacak olan Scholz, 5 Eylül'de Münih Uluslararası Otomobil Fuarı’na (IAA) katılacak.

        Scholz, Hindistan’da 8 Eylül’deki G20 Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce 6 Eylül'de bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis'te konuşma yapacak.

        * Haberin görseli Olaf Scholz'un Instagram hesabından servis edilmiştir.

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        #almanya
        #Olaf Scholz
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