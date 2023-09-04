Galatasaray bombayı patlattı: Ndombele ve Sanchez transferinde mutlu son!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray'ın yeni listesini bildirmek için saatleri kaldı. Sarı-kırmızlıların, bu gece 01.00'e kadar UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA bildirmesi gerekiyor. Peki transferde son durum ne? İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdıran Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için de çalışmalarına devam ediyor.
Yönetimin uzun süredir beklenen orta saha ve stoper transferini bugün gerçekleştirmesi bekleniyor.
SÜRE DARALDI!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşaması için kadrosunu bu gece 01:00'e kadar UEFA'ya bildirmek zorunda.
GÜNDEMDEKİ İSİMLER KİM?
Galatasaray'ın transferini bitirmek üzere olduğu Lazio'nun Uruguaylı futbolcusu Matias Vecino'nun transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun yaptığı paylaşıma göre; Sarı kırmızıların prensipte anlaştığı Uruguaylı futbolcunun transferi askıya alındı.
Galatasaray'ın bu transferi askıya almasındaki nedeninin taraftar olduğu da gelen iddialar arasında.
NDOMBELE VE SANCHEZ DE SONA GELİNDİ!
Galatasaray, Tottenham'dan savunma oyuncusu Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez ile anlaşma sağladı.
Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Tottenham'da 91 maçta sahaya çıkan Ndombele 10 gol attı ve 9 asist yaptı.
27 yaşındaki futbolcunun, 2017'den bu yana formasını giydiği Tottenham'la olan mukavelesi önümüzdeki sezon sona erecekti.
Davinson Sanchez geçen sezon 24 maçta İngiliz takımının formasını giydi ve 1231 dakika sahada kaldı.
TFF'YE BİLDİRİLEN LİSANS KAYITLARI!
Sarı kırmızlı takım, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez için TFF'de takım kısmı boş bırakılacak şekilde lisans kaydı açtı.
İki oyuncunun da bu gece aynı uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor.