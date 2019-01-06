Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde 2 Ocak'ta meydana gelen olayda, ihbar üzerine Mehmet Ali Y.'nin evine giden sağlık ekipleri, oğlu Mertcan Y.'nin başına sert cisimle vurulması sonucu ağır yaralandığını belirledi. Hayati tehlikesi olan çocuk hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Oğlunu dövdüğü iddia edilen Mehmet Ali Y., polis tarafından gözaltına alındı.

DEMİR BORUYLA DÖVMÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre şüpheli Mehmet Ali Y. ifadesinde, oğlunun yüksek yerden düştüğünü öne sürdü. Ancak yapılan araştırmada Mehmet Ali Y.'nin oğlunu ödevini yapamadığı için elektrik süpürgesinin demir borusuyla dövdüğü ortaya çıktı. Baba Mehmet Ali Y. tutuklandı.

CENAZESİ ANNESİNE VERİLDİ

İskenderun Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Mertcan Y., yapılan müdahaleye karşın dün yaşamını yitirdi. Mustafa Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde otopsisi yapılan Mertcan Y.'nin cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak İskenderun Çankaya Mezarlığı'na getirildi.

ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

Burada oğlu Mertcan Y.'nin tabutuna sarılıp, ağıtlar yakan anne Gülistan Ö., fenalık geçirdi. Eşinden 1.5 yıl önce boşanan Gülistan Ö.'yü yakınları teselli etmeye çalıştı. Mertcan'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

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