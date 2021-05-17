Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Yunan ve Hollandalı mevkidaşlarıyla Gazze'de ateşkesi görüştü

AA

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri'nin Yunan ve Hollandalı mevkidaşları ile Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik atılan adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Dendias ve Blok'un ateşkesin sağlanması ve gerginliğin sonlandırılması için Mısır'ın gösterdiği çabayı takdir ettikleri bildirildi.

Şukri, 16 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, Mısır'ın gerilimin başlangıcından bu yana ateşkesin sağlanması ve barış müzakerelerine dönülmesi için çeşitli taraflarla yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğini aktarmıştı.

Mısır Dışişleri Bakanı, "bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için Filistin halkına haklarının verilmesi ve Filistin'in bağımsızlığının sağlanmasından başka bir yol olmadığını" söylemişti.

Şukri ayrıca, Ürdün, Fransa ve Almanya ile ateşkesin sağlanması için iş birliği yaptıklarını ve ABD'den de bu yönde yapıcı adım atmasını beklediklerini dile getirdiği konuşmasında, "Filistin halkına meşru hakları verilmediği sürece Mısır, ateşkesin sağlanması için yapılacak hiçbir girişimi desteklemeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.