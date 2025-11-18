Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Mısır: Sudan'ın bölünmesine karşıyız | Dış Haberler

        Mısır: Sudan'ın bölünmesine karşıyız

        Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Sudanlı mevkidaşı Muhyiddin Salim ile telefonda görüştü. Abdulati, Sudan'ı bölme girişimlerine karşı olduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 00:22 Güncelleme: 18.11.2025 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mısır: Sudan'ın bölünmesine karşıyız
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mısır, Sudan'ın bölünmesini hedefleyen veya bu ülkenin istikrarını bozacak tüm girişimlere karşı olduğunu bildirdi.

        Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Sudanlı mevkidaşı Muhyiddin Salim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Abdulati, Mısır'ın Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve ulusal kurumlarının korunmasına yönelik tutarlı duruş sergilediğini ifade etti.

        Her türlü bölme girişimine ve ülkenin istikrarını bozmaya yönelik eylemlere karşı olduklarını kaydeden Abdulati, yakın zamanda Kuzey Darfur'un başkenti Faşir'de yaşanan korkunç ihlalleri kınadı.

        REKLAM

        Mısır'ın Sudan halkının yanında olduğunu vurgulayan Abdulati, insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını sağlayacak etkin bir insani sürecin başlatılması, ayrıca Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve insani yardım kuruluşlarıyla işbirliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

        Son olarak Abdulati, bölgesel ve uluslararası çabaların ateşkesi sağlaması ve Sudan'da halkın güvenlik, istikrar ve kalkınma taleplerini karşılayacak kapsayıcı bir siyasi sürecin başlamasına katkıda bulunması gerektiğini dile getirdi.

        Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

        Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

        Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

        On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        CANLI | HT Spor Açık Oturum - Bahis Soruşturması
        CANLI | HT Spor Açık Oturum - Bahis Soruşturması
        Silahlı saldırı kameraya yansıdı
        Silahlı saldırı kameraya yansıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hem suçlu hem pişkin!
        Hem suçlu hem pişkin!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali