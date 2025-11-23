Mısır ve Suudi Arabistan, "Gazze anlaşması" ile Sudan ve Lübnan'daki gelişmeleri görüştü
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin gelişmeleri ve Lübnan ve Sudan'daki gerilimi azaltma çabalarını ele aldı.
Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre iki bakan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Açıklamada, iki bakanın, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın başkanlık edeceği Mısır-Suudi Arabistan Yüksek Koordinasyon Konseyinin ilk toplantısına yönelik hazırlıkların tamamlanmasının önemini vurguladığı belirtildi.