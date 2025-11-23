Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Mısır ve Suudi Arabistan, "Gazze anlaşması" ile Sudan ve Lübnan'daki gelişmeleri görüştü | Dış Haberler

        Mısır ve Suudi Arabistan, "Gazze anlaşması" ile Sudan ve Lübnan'daki gelişmeleri görüştü

        Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin gelişmeleri ve Lübnan ve Sudan'daki gerilimi azaltma çabalarını ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 06:30 Güncelleme: 23.11.2025 - 06:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mısır ve Suudi Arabistan, "Gazze anlaşması" ile Sudan ve Lübnan'daki gelişmeleri görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre iki bakan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

        Açıklamada, iki bakanın, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın başkanlık edeceği Mısır-Suudi Arabistan Yüksek Koordinasyon Konseyinin ilk toplantısına yönelik hazırlıkların tamamlanmasının önemini vurguladığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        İki ilde gıda zehirlenmesi şüphesi
        İki ilde gıda zehirlenmesi şüphesi
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Tacı gölge altında
        Tacı gölge altında
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede