Mısır ve Suudi Arabistan, "Gazze anlaşması" ile Sudan ve Lübnan'daki gelişmeleri görüştü | Dış Haberler

Mısır ve Suudi Arabistan, "Gazze anlaşması" ile Sudan ve Lübnan'daki gelişmeleri görüştü | Dış Haberler

Mısır ve Suudi Arabistan, "Gazze anlaşması" ile Sudan ve Lübnan'daki gelişmeleri görüştü Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin gelişmeleri ve Lübnan ve Sudan'daki gerilimi azaltma çabalarını ele aldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 23.11.2025 - 06:30 Güncelleme: 23.11.2025 - 06:30 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL