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MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı Sevilay'ın 15 yıl hapsi istendi

MİT'in yurt dışı operasyonları kapsamında Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'ın 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi

MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığına 15 yıl hapis istemi
MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığına 15 yıl hapis istemi
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AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı Gürbüz Sevilay'ın 15 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sevilay, başka bir ilden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verdi.

Mütalaada, yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirilen Sevilay'ın "örgüte silah sağlamak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile suçlandığı hatırlatıldı.

Yargılamada gelinen aşamada Sevilay'ın terör örgütü PKK mensuplarına mühimmat temin ettiği suçlaması için yeterli delil bulunmadığı aktarılan mütalaada, sanığın FETÖ irtibatının tespit edildiği vurgulandı.

Bu kapsamda sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

AA'nın haberine göre; Sanık Gürbüz Sevilay ve avukatının, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine duruşma 17 Ocak 2023'e ertelendi.

ÖZBEKİSTAN'DAN GETİRİLDİ

Hakkında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat 2021'de Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilmişti.

Mahkeme, Sevilay'ın hazırlık aşaması ve yargılama boyunca etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanları ile tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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