Mito Hollyhock - JEF United Chiba rakamlar

Mito Hollyhock ve JEF United Chiba, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 12:00. Mito Hollyhock 36 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken JEF United Chiba 35 puanda ve 16. sırada. Mito Hollyhock, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. JEF United Chiba, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 246 kodlu maçı oynayanlar; Mito Hollyhock galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, JEF United Chiba galibiyet oranı 2.60.

Mito Hollyhock önceki hafta Zweigen Kanazawa mücadelesinde 2-1 yenildi.

JEF United Chiba, Yokohama FC karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Mito Hollyhock, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 9 gol yedi.

JEF United Chiba ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. JEF United Chiba, 19 gol atarken 32 gol yedi.

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